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SON DAKİKA | Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
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https://sputniknews.com.tr/20230306/suudi-arabistan-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolarlik-mevduat-yatirilmasi-konusunda-anlastik-1067867331.html
Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:18+0300
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dünya
türkiye
suudi arabistan
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Suudi Arabistan, Kalkınma Fonu aracılığıyla TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak üzere anlaşma imzaladı.Anlaşmanın, 'yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi' olduğu belirtildi.Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilerek "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." dendi.Kasım ayında Suudi Arabistan'ın TCMB'de 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmak için nihai görüşmelerde olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/suudi-arabistan-maliye-bakani-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-aktarma-karari-aldik-1064325555.html
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türkiye, suudi arabistan
türkiye, suudi arabistan

Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık

13:18 06.03.2023 (güncellendi: 13:32 06.03.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan, Kalkınma Fonu aracılığıyla TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak üzere anlaşma imzaladı.
Anlaşmanın, 'yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi' olduğu belirtildi.
Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilerek "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." dendi.
Kasım ayında Suudi Arabistan'ın TCMB'de 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmak için nihai görüşmelerde olduğu belirtilmişti.
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar aktarma kararı aldık
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