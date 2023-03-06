https://sputniknews.com.tr/20230306/suudi-arabistan-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolarlik-mevduat-yatirilmasi-konusunda-anlastik-1067867331.html
Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:18+0300
2023-03-06T13:18+0300
2023-03-06T13:32+0300
dünya
türkiye
suudi arabistan
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Suudi Arabistan, Kalkınma Fonu aracılığıyla TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak üzere anlaşma imzaladı.Anlaşmanın, 'yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi' olduğu belirtildi.Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilerek "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." dendi.Kasım ayında Suudi Arabistan'ın TCMB'de 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmak için nihai görüşmelerde olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/suudi-arabistan-maliye-bakani-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-aktarma-karari-aldik-1064325555.html
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türkiye, suudi arabistan
Suudi Arabistan: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaştık
13:18 06.03.2023 (güncellendi: 13:32 06.03.2023) Abone ol
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Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan, Kalkınma Fonu aracılığıyla TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak üzere anlaşma imzaladı.
Anlaşmanın, 'yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi' olduğu belirtildi.
Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilerek "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." dendi.
Kasım ayında Suudi Arabistan'ın TCMB'de 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmak için nihai görüşmelerde olduğu belirtilmişti.