https://sputniknews.com.tr/20221208/suudi-arabistan-maliye-bakani-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-aktarma-karari-aldik-1064325555.html
Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar aktarma kararı aldık
Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar aktarma kararı aldık
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar doları aktarmak için karar aldıklarını bildirdi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T09:18+0300
2022-12-08T09:18+0300
2022-12-08T09:19+0300
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suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar doları aktarmak için karar aldıklarını bildiren Suudi Bakan el-Cedan Independent Türkçe’nin konuya ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:5 milyar doların bir kaç gün içerisinde Türkiye’ye gönderileceğini kaydeden el-Cedan, teknik konuların halledilmesiyle sürecin hızlanacağını da ifade etti.'Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var'“Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var” diyen Suudi Bakan, “Bu ilişkilerin aynı zamanda daha da iyi olması için çalışıyoruz. Yatırımlar konusunda da fırsatları Türkiye'de arıyoruz. 5 milyar doları göndermek konusunda karar verilmiştir” ifadesini kullandı.Bakanı ayrıca maliye mevduatı konusunda Türkiyle ile görüşmenin sürdüğünü ve bu konunda yakında çözüme kavuşacağını belirtti.
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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar aktarma kararı aldık
09:18 08.12.2022 (güncellendi: 09:19 08.12.2022) Abone ol
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar doları aktarmak için karar aldıklarını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar doları aktarmak için karar aldıklarını bildiren Suudi Bakan el-Cedan Independent Türkçe
’nin konuya ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:
"5 milyar doların Türkiye'ye gitmesi için kararı aldık. Bu karar verildi. Mutabakata ulaştık son şartlar ve teknik bazı hesaplar konusunda mutabakata birkaç gün içinde ulaşacağımızı söyleyebilirim."
5 milyar doların bir kaç gün içerisinde Türkiye’ye gönderileceğini kaydeden el-Cedan, teknik konuların halledilmesiyle sürecin hızlanacağını da ifade etti.
'Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var'
“Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var” diyen Suudi Bakan, “Bu ilişkilerin aynı zamanda daha da iyi olması için çalışıyoruz. Yatırımlar konusunda da fırsatları Türkiye'de arıyoruz. 5 milyar doları göndermek konusunda karar verilmiştir” ifadesini kullandı.
Bakanı ayrıca maliye mevduatı konusunda Türkiyle ile görüşmenin sürdüğünü ve bu konunda yakında çözüme kavuşacağını belirtti.