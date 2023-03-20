https://sputniknews.com.tr/20230320/iran-fransa-protestolara-karsi-siddete-basvurmaktan-vazgecmeli-1068478238.html
İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli
İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Kenani... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T00:16+0300
2023-03-20T00:16+0300
2023-03-20T00:16+0300
dünya
iran
fransa
protesto
şiddet
açıklama
nasır kenani
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068372495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b6eda6ed0e1467eb6acee0611ad625b.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.Paris yönetimine 'insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini' belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-500u-gecti-1068476027.html
iran
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068372495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_081d1435ef4c407b49b543d93967d8b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, fransa, protesto, şiddet, açıklama, nasır kenani, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu
iran, fransa, protesto, şiddet, açıklama, nasır kenani, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu
İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Paris yönetimine 'insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini' belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.
Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.