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https://sputniknews.com.tr/20230320/iran-fransa-protestolara-karsi-siddete-basvurmaktan-vazgecmeli-1068478238.html
İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli
İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Kenani... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T00:16+0300
2023-03-20T00:16+0300
dünya
iran
fransa
protesto
şiddet
açıklama
nasır kenani
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.Paris yönetimine 'insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini' belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-500u-gecti-1068476027.html
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iran, fransa, protesto, şiddet, açıklama, nasır kenani, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu
iran, fransa, protesto, şiddet, açıklama, nasır kenani, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu

İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli

00:16 20.03.2023
© YOAN VALATFransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© YOAN VALAT
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İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Paris yönetimine 'insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini' belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.
Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti
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