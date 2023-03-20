https://sputniknews.com.tr/20230320/iran-fransa-protestolara-karsi-siddete-basvurmaktan-vazgecmeli-1068478238.html

İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli

İran: Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmeli

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Kenani... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T00:16+0300

2023-03-20T00:16+0300

2023-03-20T00:16+0300

dünya

iran

fransa

protesto

şiddet

açıklama

nasır kenani

emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik reformu

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.Paris yönetimine 'insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini' belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-500u-gecti-1068476027.html

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iran, fransa, protesto, şiddet, açıklama, nasır kenani, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu