https://sputniknews.com.tr/20230319/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-500u-gecti-1068476027.html

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T22:45+0300

2023-03-19T22:45+0300

2023-03-19T22:45+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230318/fransada-emeklilik-reformu-krizi-gosteriler-ucuncu-gununde-devam-ediyor-1068442654.html

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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, emmanuel macron, gösteri, gözaltı