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https://sputniknews.com.tr/20230320/hrant-dinkin-hayati-film-oluyor-cekimler-2024te-baslayacak-1068498116.html
Hrant Dink'in hayatı film oluyor: Çekimler 2024'te başlayacak
Hrant Dink'in hayatı film oluyor: Çekimler 2024'te başlayacak
Agos Gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in hayatı film olacak. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:08+0300
2023-03-20T13:08+0300
hrant dink
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suikast
agos gazetesi
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Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in filminin çekileceğini duyurdu.Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı" dedi. "Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak" diyen Koloğlu, "Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü bilgisi geldi. Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/hrant-dinkin-silueti-eski-agos-gazetesi-binasina-yansitildi-1065945451.html
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hrant dink, suikast, agos gazetesi, film
hrant dink, suikast, agos gazetesi, film

Hrant Dink'in hayatı film oluyor: Çekimler 2024'te başlayacak

13:08 20.03.2023
© AA / Onur ÇobanHrant Dink öldürülüşünün 9. yılında anıldı
Hrant Dink öldürülüşünün 9. yılında anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA / Onur Çoban
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Agos Gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in hayatı film olacak.
Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in filminin çekileceğini duyurdu.
Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı" dedi.
"Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak" diyen Koloğlu, "Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü bilgisi geldi. Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor" ifadesini kullandı.
Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
TÜRKİYE
Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı
19 Ocak, 22:30
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