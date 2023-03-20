https://sputniknews.com.tr/20230320/hrant-dinkin-hayati-film-oluyor-cekimler-2024te-baslayacak-1068498116.html

Hrant Dink'in hayatı film oluyor: Çekimler 2024'te başlayacak

Hrant Dink'in hayatı film oluyor: Çekimler 2024'te başlayacak

Agos Gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in hayatı film olacak. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T13:08+0300

2023-03-20T13:08+0300

2023-03-20T13:08+0300

hrant dink

yaşam

suikast

agos gazetesi

film

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Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in filminin çekileceğini duyurdu.Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı" dedi. "Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak" diyen Koloğlu, "Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü bilgisi geldi. Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230119/hrant-dinkin-silueti-eski-agos-gazetesi-binasina-yansitildi-1065945451.html

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hrant dink, suikast, agos gazetesi, film