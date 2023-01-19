https://sputniknews.com.tr/20230119/hrant-dinkin-silueti-eski-agos-gazetesi-binasina-yansitildi-1065945451.html

Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı

Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı

Ölümünün 16. yılı dolayısıyla Hrant Dink'in silüeti güvercin görüntüleri eşliğinde eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı 19.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hrant dink

agos gazetesi

ölüm

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünün 16. yılında anıldı. Hrant Dink'in eski gazete binasına silüeti ve güvercin görüntüleri yansıtıldı.Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binası olan Sebat Apartmanı'na yansıtılan Dink'in silüeti ve güvercin görüntülerini vatandaşlar ilgiyle izledi.Bazı vatandaşlar da görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti

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hrant dink, agos gazetesi, ölüm