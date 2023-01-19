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https://sputniknews.com.tr/20230119/hrant-dinkin-silueti-eski-agos-gazetesi-binasina-yansitildi-1065945451.html
Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı
Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı
Ölümünün 16. yılı dolayısıyla Hrant Dink'in silüeti güvercin görüntüleri eşliğinde eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T22:30+0300
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türkiye
hrant dink
agos gazetesi
ölüm
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünün 16. yılında anıldı. Hrant Dink'in eski gazete binasına silüeti ve güvercin görüntüleri yansıtıldı.Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binası olan Sebat Apartmanı'na yansıtılan Dink'in silüeti ve güvercin görüntülerini vatandaşlar ilgiyle izledi.Bazı vatandaşlar da görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti
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hrant dink, agos gazetesi, ölüm
hrant dink, agos gazetesi, ölüm

Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı

22:30 19.01.2023
© AAHrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı
Hrant Dink'in silüeti eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Ölümünün 16. yılı dolayısıyla Hrant Dink'in silüeti güvercin görüntüleri eşliğinde eski Agos gazetesi binasına yansıtıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünün 16. yılında anıldı. Hrant Dink'in eski gazete binasına silüeti ve güvercin görüntüleri yansıtıldı.
Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binası olan Sebat Apartmanı'na yansıtılan Dink'in silüeti ve güvercin görüntülerini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Bazı vatandaşlar da görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti
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