https://sputniknews.com.tr/20230320/hatay-valiliginden-konteyner-kent-alanlari-icin-gecici-el-koyma-karari-1068480910.html
Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T03:22+0300
2023-03-20T03:22+0300
2023-03-20T03:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
konteyner
valilik
el koyma
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068480993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9859914ecad334c9d2d682056c5d92c.jpg
Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, '7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ve '2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/depremin-40-gununde-hayatini-kaybedenler-icin-anma-yuruyusu-duzenlendi-1068439069.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068480993_65:0:713:486_1920x0_80_0_0_4ba8215155b30c7f6157ac646d588186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, konteyner, valilik, el koyma, karar
hatay, konteyner, valilik, el koyma, karar
Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Abone ol
Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındığını bildirdi.
Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.
Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, '7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ve '2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.