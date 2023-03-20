https://sputniknews.com.tr/20230320/hatay-valiliginden-konteyner-kent-alanlari-icin-gecici-el-koyma-karari-1068480910.html

Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı

Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı

Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T03:22+0300

2023-03-20T03:22+0300

2023-03-20T03:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

konteyner

valilik

el koyma

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068480993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9859914ecad334c9d2d682056c5d92c.jpg

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, '7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ve '2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230318/depremin-40-gununde-hayatini-kaybedenler-icin-anma-yuruyusu-duzenlendi-1068439069.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, konteyner, valilik, el koyma, karar