Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/hatay-valiliginden-konteyner-kent-alanlari-icin-gecici-el-koyma-karari-1068480910.html
Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T03:22+0300
2023-03-20T03:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
konteyner
valilik
el koyma
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068480993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9859914ecad334c9d2d682056c5d92c.jpg
Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, '7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ve '2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/depremin-40-gununde-hayatini-kaybedenler-icin-anma-yuruyusu-duzenlendi-1068439069.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068480993_65:0:713:486_1920x0_80_0_0_4ba8215155b30c7f6157ac646d588186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, konteyner, valilik, el koyma, karar
hatay, konteyner, valilik, el koyma, karar

Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı

03:22 20.03.2023
© AAHatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındığını bildirdi.
Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındığını bildirdi.
Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.
Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, '7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ve '2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40'ıncı gününde sokaklarda anma düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
MULTİMEDYA
Depremin 40. gününde hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi
18 Mart, 17:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала