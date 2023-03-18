https://sputniknews.com.tr/20230318/depremin-40-gununde-hayatini-kaybedenler-icin-anma-yuruyusu-duzenlendi-1068439069.html
Depremin 40. gününde hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi
Depremin 40. gününde hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40. gününde sokaklarda anma düzenledi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T17:48+0300
2023-03-18T17:48+0300
2023-03-18T17:48+0300
multimedya
fotoğraf
hatay
deprem
yürüyüş
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6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti.Depremlerin 40. gününde Hatay'da anma yürüyüşü düzenlendi.
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fotoğraf, hatay, deprem, yürüyüş, фото
fotoğraf, hatay, deprem, yürüyüş, фото
Depremin 40. gününde hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40. gününde sokaklarda anma düzenledi.
6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti.
Depremlerin 40. gününde Hatay'da anma yürüyüşü düzenlendi.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40. gününde sokaklarda anma düzenledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40. gününde sokaklarda anma düzenledi.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti.
11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.
Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 40. günde dua okuyarak sokaklarda yürüyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.
Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 40. günde dua okuyarak sokaklarda yürüyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Yürüyüşe katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
Yürüyüşe katılanlar gözyaşlarını tutamadı.