https://sputniknews.com.tr/20230320/erzincanda-saganak-taskinlara-neden-oldu-1068486893.html

Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu

Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan sağanak köy yolunda taşkınlara yol açtı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T09:50+0300

2023-03-20T09:50+0300

2023-03-20T09:50+0300

türkiye

erzincan

sağanak yağış

taşkın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068486562_0:153:1600:1053_1920x0_80_0_0_576db5c629ad1067e3c33a7477595919.jpg

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.İlçeye bağlı Başpınar köyünde bulunan sulama kanalının yağışın ardından taş ve çamurla dolması üzerine bazı yollar su altında kaldı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Köye gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan su kanalını açarak yoldaki taşlar ve çamuru temizledi.Yerleşim yerlerinde ise olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/meteorolojiden-deprem-bolgesi-ve-diger-iller-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1068482732.html

türkiye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erzincan, sağanak yağış, taşkın