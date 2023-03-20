https://sputniknews.com.tr/20230320/meteorolojiden-deprem-bolgesi-ve-diger-iller-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1068482732.html

Meteoroloji'den deprem bölgesi ve diğer iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesi ve diğer iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 20 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre deprem bölgesi ve 51 ilde yağışlı hava bekleniyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T06:39+0300

2023-03-20T06:39+0300

2023-03-20T06:40+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutluHATAY 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluSAMSUN 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluTRABZON 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlıMALATYA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı