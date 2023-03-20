https://sputniknews.com.tr/20230320/credit-suisseye-atilan-can-simidi-yetmedi-avrupadaki-bankalarin-hisselerinde-dusus-1068497130.html

Credit Suisse'e atılan can simidi yetmedi: Avrupa'daki bankaların hisselerinde düşüş

Credit Suisse'e atılan can simidi yetmedi: Avrupa'daki bankaların hisselerinde düşüş

Batacağı endişesiyle Avrupa'da endişe yaratan İsviçre bankası Credit Suisse'in ülkenin en büyük bankası UBS tarafından satın alındığı haberleri Avrupa... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:43+0300

2023-03-20T12:43+0300

2023-03-20T13:10+0300

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bankacılık sektörü

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credit suisse

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ABD'de üç bankanın batması, Avrupa'da dalgalanmalara sebep oldu. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bunun üzerine bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı. Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.Dün İsviçreli UBS bankası, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Ancak bu haber de piyasaları rahatlatmaya yetmedi.Asya piyasalarındaki düşüşün ardından Avrupa'daki Stoxx 600 endeksi haftaya yüzde 3'ün üzerinde düşüş ile başladı. Credit Suisse hisseleri yüzde 63 değer kaybederken, bankayı satın alan UBS'in değer kaybı ise yüzde 15.6 oldu.Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olarak görülen Société Générale'nin hisseleri yüzde 7.9, Commerzbank'ın hisseleri ise yüzde 8.6 değer kaybetti.Gelişmeleri Financial Times gazetesi için değerlendiren İngiliz ekonomist Ian Stewart, şu ifadeleri kullandı:Kredi derecelendirme kuruluşu Goldman Sachs, bankacılık sektöründeki stres dalgalanması nedeniyle, merkez bankalarının bir süredir devam eden enflasyonla mücadele kapsamında yürüttükleri faiz artırma planlarının kısıtlanmasını beklediğini söyledi. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme beklentisini 0.3 düşüren Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayına dek faiz oranlarını çeyrek puan arttırmasını öngörüyor.Borsa endekslerindeki düşüş 20 Mart itibarıyla şöyle kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230317/kriz-kahini-avrupada-batacak-ilk-banka-credit-suisseye-dair-konustu-sistemik-etkiler-yaratacak-1068378499.html

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avrupa, borsa, hisse, banka, bankacılık, bankacılık sektörü, kriz, credit suisse