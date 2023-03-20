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https://sputniknews.com.tr/20230320/credit-suisseye-atilan-can-simidi-yetmedi-avrupadaki-bankalarin-hisselerinde-dusus-1068497130.html
Credit Suisse'e atılan can simidi yetmedi: Avrupa'daki bankaların hisselerinde düşüş
Credit Suisse'e atılan can simidi yetmedi: Avrupa'daki bankaların hisselerinde düşüş
Batacağı endişesiyle Avrupa'da endişe yaratan İsviçre bankası Credit Suisse'in ülkenin en büyük bankası UBS tarafından satın alındığı haberleri Avrupa... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T12:43+0300
2023-03-20T13:10+0300
ekonomi
avrupa
borsa
hisse
banka
bankacılık
bankacılık sektörü
kriz
credit suisse
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ABD'de üç bankanın batması, Avrupa'da dalgalanmalara sebep oldu. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bunun üzerine bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı. Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.Dün İsviçreli UBS bankası, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Ancak bu haber de piyasaları rahatlatmaya yetmedi.Asya piyasalarındaki düşüşün ardından Avrupa'daki Stoxx 600 endeksi haftaya yüzde 3'ün üzerinde düşüş ile başladı. Credit Suisse hisseleri yüzde 63 değer kaybederken, bankayı satın alan UBS'in değer kaybı ise yüzde 15.6 oldu.Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olarak görülen Société Générale'nin hisseleri yüzde 7.9, Commerzbank'ın hisseleri ise yüzde 8.6 değer kaybetti.Gelişmeleri Financial Times gazetesi için değerlendiren İngiliz ekonomist Ian Stewart, şu ifadeleri kullandı:Kredi derecelendirme kuruluşu Goldman Sachs, bankacılık sektöründeki stres dalgalanması nedeniyle, merkez bankalarının bir süredir devam eden enflasyonla mücadele kapsamında yürüttükleri faiz artırma planlarının kısıtlanmasını beklediğini söyledi. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme beklentisini 0.3 düşüren Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayına dek faiz oranlarını çeyrek puan arttırmasını öngörüyor.Borsa endekslerindeki düşüş 20 Mart itibarıyla şöyle kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230317/kriz-kahini-avrupada-batacak-ilk-banka-credit-suisseye-dair-konustu-sistemik-etkiler-yaratacak-1068378499.html
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avrupa, borsa, hisse, banka, bankacılık, bankacılık sektörü, kriz, credit suisse
avrupa, borsa, hisse, banka, bankacılık, bankacılık sektörü, kriz, credit suisse

Credit Suisse'e atılan can simidi yetmedi: Avrupa'daki bankaların hisselerinde düşüş

12:43 20.03.2023 (güncellendi: 13:10 20.03.2023)
© AABorsa ekranı
Borsa ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Batacağı endişesiyle Avrupa'da endişe yaratan İsviçre bankası Credit Suisse'in ülkenin en büyük bankası UBS tarafından satın alındığı haberleri Avrupa piyasalarındaki hareketlendirmeyi önleyemedi. Avrupa piyasalarında düşüş izlenirken, pek çok bankanın hisseleri haftaya değer kaybı ile girdi.
ABD'de üç bankanın batması, Avrupa'da dalgalanmalara sebep oldu.
İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bunun üzerine bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı. Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.
Dün İsviçreli UBS bankası, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Ancak bu haber de piyasaları rahatlatmaya yetmedi.
Asya piyasalarındaki düşüşün ardından Avrupa'daki Stoxx 600 endeksi haftaya yüzde 3'ün üzerinde düşüş ile başladı. Credit Suisse hisseleri yüzde 63 değer kaybederken, bankayı satın alan UBS'in değer kaybı ise yüzde 15.6 oldu.
Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olarak görülen Société Générale'nin hisseleri yüzde 7.9, Commerzbank'ın hisseleri ise yüzde 8.6 değer kaybetti.
Gelişmeleri Financial Times gazetesi için değerlendiren İngiliz ekonomist Ian Stewart, şu ifadeleri kullandı:

"İki haftadan kısa bir süre içinde üç orta ölçekli ABD bankası iflas etti ve Credit Suisse hızla UBS tarafından devralındı. Bu gelişmeler, 2008'deki mali krizin ilk günlerinden bu yana bankacılık sistemi için en zorlu süreci yaşadığımız anlamına geliyor. Daha önce de birçok kez olduğu gibi, artan faiz oranları ve yavaşlayan büyüme, mali sistemi test ediyor."

Kredi derecelendirme kuruluşu Goldman Sachs, bankacılık sektöründeki stres dalgalanması nedeniyle, merkez bankalarının bir süredir devam eden enflasyonla mücadele kapsamında yürüttükleri faiz artırma planlarının kısıtlanmasını beklediğini söyledi.
Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme beklentisini 0.3 düşüren Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayına dek faiz oranlarını çeyrek puan arttırmasını öngörüyor.
Borsa endekslerindeki düşüş 20 Mart itibarıyla şöyle kaydedildi:
Stoxx 600 (Avrupa): Yüzde 0.6
Cac 40 (Fransa): Yüzde 0.3
FTSE 100 (İngiltere): Yüzde 0.8
Topix (Japonya): Yüzde 1.5
Kospi (Güney Kore): Yüzde 0.7
Hang Seng (Hong Kong): Yüzde 3.4
CSI 300 (Çin): Yüzde 0.5
S&P 500 (ABD): Yüzde 0.3
Nasdaq 100 (ABD): Yüzde 0.2
Ekonomist Nouriel Roubini - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
EKONOMİ
Kriz kahini, 'Avrupa’da batacak ilk banka' Credit Suisse'ye dair konuştu: Sistemik etkiler yaratacak
17 Mart, 08:51
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