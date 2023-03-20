https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html

Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama

Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden '36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:42+0300

2023-03-20T14:42+0300

2023-03-20T14:53+0300

ismail çataklı

afad

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ses kaydı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059482671_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_6a0448f6602988e62bff0e18ca277079.jpg

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadelerini kullandı.AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:

https://sputniknews.com.tr/20230318/catakli-provokatif-aciklamalari-yapan-kisinin--hekimliginin-sorgulanmasi-gerektigini-dusunuyoruz--1068438220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismail çataklı, afad, ses kaydı