Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden '36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:42+0300
2023-03-20T14:53+0300
ismail çataklı
afad
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ses kaydı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059482671_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_6a0448f6602988e62bff0e18ca277079.jpg
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadelerini kullandı.AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:
https://sputniknews.com.tr/20230318/catakli-provokatif-aciklamalari-yapan-kisinin--hekimliginin-sorgulanmasi-gerektigini-dusunuyoruz--1068438220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059482671_246:0:1754:1131_1920x0_80_0_0_76a07cd36433b71819c0f1a88e20057d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ismail çataklı, afad, ses kaydı
ismail çataklı, afad, ses kaydı

Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama

14:42 20.03.2023 (güncellendi: 14:53 20.03.2023)
© İHAÇataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,
Çataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden '36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarını yalanladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadelerini kullandı.
AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:
"Çok büyük bir deprem oldu, tam merkez üssü daha çözülemedi, Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Bayağı büyük bir olay, 7-8 hava aracı lazım bize."
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
Çataklı: Provokatif açıklamaları yapan kişinin hekimliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz
18 Mart, 17:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала