https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden '36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:42+0300
2023-03-20T14:42+0300
2023-03-20T14:53+0300
ismail çataklı
afad
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ses kaydı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059482671_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_6a0448f6602988e62bff0e18ca277079.jpg
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadelerini kullandı.AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:
https://sputniknews.com.tr/20230318/catakli-provokatif-aciklamalari-yapan-kisinin--hekimliginin-sorgulanmasi-gerektigini-dusunuyoruz--1068438220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059482671_246:0:1754:1131_1920x0_80_0_0_76a07cd36433b71819c0f1a88e20057d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ismail çataklı, afad, ses kaydı
ismail çataklı, afad, ses kaydı
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
14:42 20.03.2023 (güncellendi: 14:53 20.03.2023) Abone ol
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden '36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarını yalanladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadelerini kullandı.
AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:
"Çok büyük bir deprem oldu, tam merkez üssü daha çözülemedi, Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Bayağı büyük bir olay, 7-8 hava aracı lazım bize."