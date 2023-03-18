https://sputniknews.com.tr/20230318/catakli-provokatif-aciklamalari-yapan-kisinin--hekimliginin-sorgulanmasi-gerektigini-dusunuyoruz--1068438220.html

Çataklı: Provokatif açıklamaları yapan kişinin hekimliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz

Çataklı: Provokatif açıklamaları yapan kişinin hekimliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay'da salgın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bu provokatif açıklamaları yapan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T17:34+0300

2023-03-18T17:34+0300

2023-03-18T17:35+0300

hatay

salgın

provokasyon

ismail çataklı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde, "Hatay'da büyük bir salgın olduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çataklı, "Maalesef bir siyasi parti destekli, sağlık alanında yalan haber üzerinden bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Biz böyle büyük bir afet karşısında insanlarımıza herkesin yardım etmesi için tüm çağrılarımızı yaparken ve onlara destek verirken ne yazık ki Hatay ilinde büyük bir salgın olduğuna dair bizce hekimliğinin de sorgulanması gereken bir kişi tarafından yalan ve provokasyon amaçlı bir açıklamada bulunulmuştur" diye konuştu.Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nin yazılı açıklama yaptığını hatırlatan Çataklı, kent genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiğini ve şok klorlama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini anlattı.Çataklı, enkaz alanlarının yoğun olduğu yerlerde de suya erişimi kolaylaştırabilmesi amacıyla 448 çeşmenin yapımının tamamlandığını ve insanların buraları kullanabildiğini belirterek şöyle konuştu:Çataklı, Hatay genelinde 80 araç ve 237 personelle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.'Hatay'da vaka sayıları geçen yılın aynı dönemiyle benzer niteliktedir'Gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla tüm çalışmaların da hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü:Mansur Yavaş'ın AFAD'a ulaşamadığı iddiasıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, AFAD'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirttiği açıklamasına ilişkin soru üzerine Çataklı, 6 Şubat'ta çok büyük felaket yaşandığını ve illerde büyük hasarlar oluştuğunu anımsattı."Asrın felaketi"nin yaşandığını işaret eden Çataklı, deprem anının hemen akabinde 4'üncü seviye alarm ilan ettiklerini ve uluslararası yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı.Çataklı, bunu yanında 81 valiliğe yazılar gönderdiklerini ve tüm itfaiye, STK'ler, gönüllü ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesini istediklerini aktararak şunları kaydetti:Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketleri yaşandığını hatırlatan Çataklı, "Orada da yine bütün belediyeler, STK'ler, gönüllüler omuz omuza çalışmaya devam ediyor. Bu yaşananları siyasete alet etmek, siyasete çekmeye çalışmak ve siyasi malzeme haline getirmek ne kadar doğru, onu hem kamuoyunun takdirine bırakıyoruz hem de Allah'a havale ediyoruz, Allah ıslah etsin diyoruz bu kişileri. Hiç olmazsa, burada canla başla çalışan tüm bu belediye çalışanları, tüm STK'lerin çalışanları ve on binlerce gönüllünün emeğine en azından saygılı olmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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hatay, salgın, provokasyon, ismail çataklı