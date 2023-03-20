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Bu yıl da değişmedi: Üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi
Bu yıl da değişmedi: Üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi
Birleşmiş Milletler (BM), 2023 için dünyanın en mutlu ülkeleri listesini yayımladı. Finlandiya yine 1. olurken Türkiye 106. sıraya geriledi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:49+0300
2023-03-20T17:24+0300
yaşam
birleşmiş milletler (bm)
finlandiya
iskandinav
ülke
mutluluk
dünya mutluluk raporu
türkiye
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BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın Gallup Dünya Anketi'nde elde edilen verilere dayanarak her bahar yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya üst üste altıncı kez ipi göğüsledi. Mutluluk endeksi, 150'den fazla ülkede yurttaşlardan o ülkede yaşamakla ilgili deneyimlerini sıralamalarının istendiği anketin verileriyle her ülkenin GSYİH'si, yaşam beklentisi, cömertliği, sosyal desteği, özgürlük ve yolsuzluk seviyelerinin değerlendirilmesine dayandırılıyor. İskandinav hegemonyasıDüşük suç oranları, bol miktarda doğal güzellik, topluluk ve işbirliğine verilen önem, evrensel sağlık hizmetleri ve yoksulluk içinde yaşayanlarının oranının düşüklüğünden hareketle Finlandiya halkının mutluluk şampiyonu olduğu sonucuna ulaşıldı. Listenin en üstünü İskandinav ülkeleri kapladı. Finlandiya'yı ikinci ve üçüncü en mutlu ülkeler olarak Danimarka ve İzlanda takip ederken, İsveç ve Norveç altıncı ve yedinci sıraları aldı. En mutlu 10 ülkeden 8’i Avrupa’dan çıktı. Diğer 2 ülke İsrail ile Yeni Zelanda oldu.Litvanya'nın çıkışı, Fransa'nın düşüşü2017'den bu yana 30'dan fazla sıra yükselen Baltık ülkesi Litvanya, ilk 20'ye giren tek yeni ülke oldu. Fransa ise ilk 20’den düşerek 21. sırada kendine yer bulabildi.Listenin diğer ucunda, (0'dan 10'a uzanan bir ölçekte) ortalama yaşam değerlendirmeleri en mutlu 10 ülkeden 5 puan daha düşük olan Afganistan ve Lübnan, en mutsuz iki ülke olmaya devam etti. Türkiye nerden nereye137 ülkenin yer aldığı bu yılki listede 106. sıraya gerileyerek Ukrayna, Irak, Filistin, İran, Burkino Faso'nun gerisinde kalan Türkiye; Mısır, Ürdün ve Kenya'nın ise önünde yer aldı.2019'da 79. sıradayken 2020'de 93. ve 2021'de 104. sıraya gerileyen Türkiye'ye dair 2022 verilerinin henüz elde edilemediği, değerlendirmenin 2020 ve 2021 yıllarındaki anket sonuçları üzerinden yapıldığı belirtildi.'Mutluluğun maddi temellerini geliştirelim'Raporu değerlendiren ekonomist ve akademisyen Jeffrey D. Sachs, "Politika ve etiğin nihai hedefi insan refahı olmalıdır. Mutluluk hareketi, refahın 'yumuşak' ve 'belirsiz' bir fikir olmadığını, bunun yerine maddi koşullar, zihinsel ve fiziksel zenginlik, kişisel erdemler ve iyi vatandaşlık gibi yaşamın kritik öneme sahip alanlarına odaklandığını gösteriyor" diyerek ekledi:"Toplumlarımızda daha fazla barış, refah, güven, nezaket ve evet, mutluluk elde etmek için bu bilgeliği pratik sonuçlara dönüştürmemiz gerekiyor."Finlandiya 'mutluluk ustalık sınıfı' açtıFinlandiya'daki turizm yetkilileri ise üst üste 6 yıl dünyanın en mutlu ülkesi olma başarılarını kazanca tahvil etmek için insanların 'içlerindeki Finli' ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmak gerekçesiyle 'mutluluk ustalık sınıfı' açmış durumda. İş Finlandiya (Business Finland) Direktörü Heli Jimenez, ustalık sınıfının insanların mutluluktan yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.'Öğrenilebilen ve paylaşılabilen bir beceri'Jimenez, "Bize sık sık yöneltilen bir soru var: 'Nasıl bu kadar mutlu oluyorsunuz?'" diyerek şöyle devam etti:"Finlandiya mutluluğunun doğayla olan yakın ilişkimizden ve mütevazı yaşam tarzımızdan kaynaklandığına inanıyoruz: bu mistik bir durum değil, öğrenilebilen ve paylaşılabilen bir beceridir.""İnsanların Finlandiya'nın ruh halini bulmasına ve ustalaşmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ustalık sınıfımız için en iyi koçları, Finlandiya'nın en nefes kesici tatil beldelerinden birini ve güzel Fin doğasının tadının çıkarılabileceği mevsim olarak yaz başını seçtik."
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https://sputniknews.com.tr/20210320/bm-dunya-mutluluk-raporu-en-mutlu-ulke-yine-finlandiya-turkiye-104-siraya-geriledi-1044073217.html
https://sputniknews.com.tr/20221004/sok-terapisi-ekonomisti-sachs-kuzey-akim-sabotaji-abdnin-isi-diyerek-bloombergtvyi-soke-etti-1061932919.html
https://sputniknews.com.tr/20211206/dunyanin-en-mutlu-ulkesi-finlandiya-3-maddeli-formulu-acikladi-1051473627.html
https://sputniknews.com.tr/20190320/dunyanin-en-mutlu-ulkesi-finlandiya-mutlulugu-ogretecek-1038310816.html
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birleşmiş milletler (bm), finlandiya, iskandinav, ülke, mutluluk, dünya mutluluk raporu, türkiye
birleşmiş milletler (bm), finlandiya, iskandinav, ülke, mutluluk, dünya mutluluk raporu, türkiye

Bu yıl da değişmedi: Üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi

16:49 20.03.2023 (güncellendi: 17:24 20.03.2023)
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinFinlandiya
Finlandiya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Alexei Danichev
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Birleşmiş Milletler (BM), 2023 için dünyanın en mutlu ülkeleri listesini yayımladı. Finlandiya yine 1. olurken Türkiye 106. sıraya geriledi.
BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın Gallup Dünya Anketi'nde elde edilen verilere dayanarak her bahar yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya üst üste altıncı kez ipi göğüsledi.
Mutluluk endeksi, 150'den fazla ülkede yurttaşlardan o ülkede yaşamakla ilgili deneyimlerini sıralamalarının istendiği anketin verileriyle her ülkenin GSYİH'si, yaşam beklentisi, cömertliği, sosyal desteği, özgürlük ve yolsuzluk seviyelerinin değerlendirilmesine dayandırılıyor.

İskandinav hegemonyası

Düşük suç oranları, bol miktarda doğal güzellik, topluluk ve işbirliğine verilen önem, evrensel sağlık hizmetleri ve yoksulluk içinde yaşayanlarının oranının düşüklüğünden hareketle Finlandiya halkının mutluluk şampiyonu olduğu sonucuna ulaşıldı.
Listenin en üstünü İskandinav ülkeleri kapladı. Finlandiya'yı ikinci ve üçüncü en mutlu ülkeler olarak Danimarka ve İzlanda takip ederken, İsveç ve Norveç altıncı ve yedinci sıraları aldı.
En mutlu 10 ülkeden 8’i Avrupa’dan çıktı. Diğer 2 ülke İsrail ile Yeni Zelanda oldu.

Litvanya'nın çıkışı, Fransa'nın düşüşü

2017'den bu yana 30'dan fazla sıra yükselen Baltık ülkesi Litvanya, ilk 20'ye giren tek yeni ülke oldu.
Fransa ise ilk 20’den düşerek 21. sırada kendine yer bulabildi.
Listenin diğer ucunda, (0'dan 10'a uzanan bir ölçekte) ortalama yaşam değerlendirmeleri en mutlu 10 ülkeden 5 puan daha düşük olan Afganistan ve Lübnan, en mutsuz iki ülke olmaya devam etti.
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Türkiye nerden nereye

137 ülkenin yer aldığı bu yılki listede 106. sıraya gerileyerek Ukrayna, Irak, Filistin, İran, Burkino Faso'nun gerisinde kalan Türkiye; Mısır, Ürdün ve Kenya'nın ise önünde yer aldı.
2019'da 79. sıradayken 2020'de 93. ve 2021'de 104. sıraya gerileyen Türkiye'ye dair 2022 verilerinin henüz elde edilemediği, değerlendirmenin 2020 ve 2021 yıllarındaki anket sonuçları üzerinden yapıldığı belirtildi.
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DÜNYA
BM Dünya Mutluluk Raporu: En mutlu ülke yine Finlandiya, Türkiye 104. sıraya geriledi
20 Mart 2021, 09:53

'Mutluluğun maddi temellerini geliştirelim'

Raporu değerlendiren ekonomist ve akademisyen Jeffrey D. Sachs, "Politika ve etiğin nihai hedefi insan refahı olmalıdır. Mutluluk hareketi, refahın 'yumuşak' ve 'belirsiz' bir fikir olmadığını, bunun yerine maddi koşullar, zihinsel ve fiziksel zenginlik, kişisel erdemler ve iyi vatandaşlık gibi yaşamın kritik öneme sahip alanlarına odaklandığını gösteriyor" diyerek ekledi:
"Toplumlarımızda daha fazla barış, refah, güven, nezaket ve evet, mutluluk elde etmek için bu bilgeliği pratik sonuçlara dönüştürmemiz gerekiyor."
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4 Ekim 2022, 11:57

Finlandiya 'mutluluk ustalık sınıfı' açtı

Finlandiya'daki turizm yetkilileri ise üst üste 6 yıl dünyanın en mutlu ülkesi olma başarılarını kazanca tahvil etmek için insanların 'içlerindeki Finli' ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmak gerekçesiyle 'mutluluk ustalık sınıfı' açmış durumda.
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6 Aralık 2021, 09:47
İş Finlandiya (Business Finland) Direktörü Heli Jimenez, ustalık sınıfının insanların mutluluktan yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

'Öğrenilebilen ve paylaşılabilen bir beceri'

Jimenez, "Bize sık sık yöneltilen bir soru var: 'Nasıl bu kadar mutlu oluyorsunuz?'" diyerek şöyle devam etti:
"Finlandiya mutluluğunun doğayla olan yakın ilişkimizden ve mütevazı yaşam tarzımızdan kaynaklandığına inanıyoruz: bu mistik bir durum değil, öğrenilebilen ve paylaşılabilen bir beceridir."
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20 Mart 2019, 15:12
"İnsanların Finlandiya'nın ruh halini bulmasına ve ustalaşmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ustalık sınıfımız için en iyi koçları, Finlandiya'nın en nefes kesici tatil beldelerinden birini ve güzel Fin doğasının tadının çıkarılabileceği mevsim olarak yaz başını seçtik."
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