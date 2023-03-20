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https://sputniknews.com.tr/20230320/brent-petrolun-varil-fiyatinda-onemli-dusus--1068487024.html
Brent petrolün varil fiyatında önemli düşüş
Brent petrolün varil fiyatında önemli düşüş
Brent petrolün varil fiyatı 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 71 doların altına düştü. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:57+0300
2023-03-20T10:17+0300
ekonomi
brent petrolün varil fiyatı
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Küresel petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşanırken Brent petrolün varil fiyatı da 71 doların altına indi. Bu da 20 Aralık 2021'den bu yana bir ilk anlamına geliyor.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 65.38 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin piyasalardaki endişeleri hafifletmek için alınan önlemlere rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri devam ediyor. Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3.3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html
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brent petrolün varil fiyatı
brent petrolün varil fiyatı

Brent petrolün varil fiyatında önemli düşüş

09:57 20.03.2023 (güncellendi: 10:17 20.03.2023)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Brent petrolün varil fiyatı 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 71 doların altına düştü.
Küresel petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşanırken Brent petrolün varil fiyatı da 71 doların altına indi. Bu da 20 Aralık 2021'den bu yana bir ilk anlamına geliyor.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 65.38 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu.
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin piyasalardaki endişeleri hafifletmek için alınan önlemlere rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri devam ediyor. Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3.3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.
Credit Suisse - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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