https://sputniknews.com.tr/20230320/brent-petrolun-varil-fiyatinda-onemli-dusus--1068487024.html

Brent petrolün varil fiyatında önemli düşüş

Brent petrolün varil fiyatında önemli düşüş

Brent petrolün varil fiyatı 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 71 doların altına düştü. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T09:57+0300

2023-03-20T09:57+0300

2023-03-20T10:17+0300

ekonomi

brent petrolün varil fiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg

Küresel petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşanırken Brent petrolün varil fiyatı da 71 doların altına indi. Bu da 20 Aralık 2021'den bu yana bir ilk anlamına geliyor.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 65.38 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin piyasalardaki endişeleri hafifletmek için alınan önlemlere rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri devam ediyor. Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3.3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brent petrolün varil fiyatı