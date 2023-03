https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-cavusoglu-bu-olcekteki-bir-afetle-hicbir-ulkenin-tek-basina-mucadele-etmesi-mumkun-degil-1068532514.html

Bakan Çavuşoğlu: Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil

Bakan Çavuşoğlu: Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil

Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele... 20.03.2023

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yapılan taahhütlerin, Türkiye'nin toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.Konferansın düzenlenmesine öncülük eden AB Komisyonu ve İsveç ile konferansa destek veren tüm ülkelere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşu katıldı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferansa çevrim içi katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, kendisinin de Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma vizyonu hakkında katılımcılara bilgi verdiğine işaret etti.Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Yeni yerleşim yerlerimizi daha güvenli, dayanıklı, kapsayıcı, yeşil ve akıllı olarak inşa edeceğiz'40 gün gibi kısa sürede AB, BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası ile Türkiye Deprem Toparlama ve Yeniden İmar Değerlendirme Raporu'nun hazırlandığına işaret eden Çavuşoğlu, en ileri uluslararası standartları esas alan rapora göre Türkiye'nin hasar ve kayıplarının 103,6 milyar dolar olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, söz konusu raporun hazırlanmasına destek veren tüm uzmanlara teşekkür ederek, "Raporda öngörüldüğü gibi yeni yerleşim yerlerimizi daha güvenli, daha dayanıklı, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha akıllı olarak inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifinin de TBMM'de kabul edildiğine değinen Çavuşoğlu, "Bu fon, yeniden imar çalışmalarının finansmanını kolaylaştıracak." dedi.'Önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç var'Çavuşoğlu, "Değerli basın mensupları, önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç var. Ancak bunu tüm imkanları seferber ederek azimle, kararlılıkla aşacağız. Kaybolan canların, elbette çekilen acıların telafisi yok. Ama yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız, daha iyisini koyacağız. Bugün yapılan taahhütler toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.AB Dayanışma Fonu başta olmak üzere Türkiye'nin aday ülke olarak faydalanabileceği çeşitli mali imkanlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye yapılan yardım taahhütlerine ilişkin şunları söyledi:İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bir soruya üzerine Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakata işaret etti. Bu mutabakatın uzun müzakerelerin ardından imzalandığını ve kurulan daimi komitenin sonuncusu Brüksel'de olmak üzere 3 kez bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, mutabakatın uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirdiklerini dile getirdi.'Mevcut İskandinav ülkelerindeki kanunlar maalesef terörle mücadelede yetersiz'Çavuşoğlu, İsveç'in yeni hükümetle beraber terörle mücadele yasasının değiştirilmesi gibi bazı olumlu adımlar attığına ve bunun memnuniyetle karşılandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Sonuç olarak PKK'nın ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerinin aynen devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Bağışların 4,3 milyar euro uygun kredi, 1 milyar 750 milyon eurosu hibeÇavuşoğlu, bugün verilen taahhütlerin ne kadarının hibe ne kadarının kredi olduğu ve bunun bir takvime bağlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine AB'ye teşekkür ederek, taahhütlerin yarıdan fazlasının AB ve AB üyesi ülkelerden geldiğine işaret etti.Bakan Çavuşoğlu, "Kabaca bir hesap yaptık. (Konferansta taahhüt edilen rakam) Bu rakamın 4,3 milyar avro civarında aşağı yukarı, uygun kredi olarak Türkiye'ye aktarılacak. 1 milyar 750 milyon avro da hibe olarak bugün taahhütte bulunuldu" dedi.Macaristan'ın 2 yıkılan kilise ve 1 hastaneyi yapacağını söylediğini ve bunun için de Türkiye'den proje beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, bazı ülkelerin proje bazlı taahhütte bulunduğunu bunun da açıklanan miktarlara dahil olmadığını belirtti.'Hibe olanların bir an önce aktarılmasında fayda var'Çavuşoğlu, taahhütlerin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin "Şu anda geçici barınma ihtiyacı devam ediyor. Acil ihtiyaçlar var. Bir kısmı bunlara harcanacak, kendileri ile de görüştük ve onların bir an önce gönderilmesinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.Proje bazlı verilecek destekler için de projelerin ortaya çıkması gerektiğine ve yeniden inşa sürecinin hızlı başladığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Amaç 11 yıldan fazla süren Suriye'deki kaosu, istikrarsızlığı, iç çatışmaları kalıcı şekilde sonlandırmak'Çavuşoğlu, "Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşmesi ne durumda?" şeklindeki soruya "Ben aslında normalleşme değil de 'Suriye yönetimiyle angajmana girme' diye düzeltmek istiyorum. Bu çabaların amacı şudur; 11 yıldan fazla süren Suriye'deki kaosu, istikrarsızlığı, iç çatışmaları kalıcı bir şekilde sonlandırmaktır. Bugüne kadar çok çaba oldu" yanıtını verdi.Suriye ile ilgili bugüne kadar birçok platform ve inisiyatif olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şu anda elde bir tek Astana kaldı. Astana sayesinde Anayasa Komisyonu toplanıyor ama orada da bir netice çıkmıyor. Göçmenler dönemiyor. Terör örgütü PKK/YPG ülkeyi bölmek için her gün konumu daha da güçlendiriyor. Maalesef bazı müttefiklerimizin, ABD başta olmak üzere, verdiği destek yüzünden" diye konuştu.'Ancak siyasi çözümle ülkenin birliği beraberliği tesis edilebilir'Çavuşoğlu, ülke içinde yaşayan insanların zor şartlar altında olduğunu, Türkiye'deki göçmenlerin de önemli bir kısmının gönüllü olarak dönmek istediğini ancak şartların uygun olmadığını vurgulayarak, "Muhalefet de şu andaki rejiminin BM Güvenlik Konseyinin 2254 no'lu kararı çerçevesinde ülkeyi seçime götürecek bir süreçte mesafe katetmesi lazım. Ancak siyasi çözümle ülkenin birliği, beraberliği tesis edilebilir" dedi.Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

