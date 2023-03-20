https://sputniknews.com.tr/20230320/afaddan-hane-basi-destek-odemelerine-iliskin-aciklama-1068481212.html

AFAD'dan hane başı destek ödemelerine ilişkin açıklama

AFAD'dan hane başı destek ödemelerine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adreslerinin esas alındığı belirtilerek, çeşitli sebeplerle fiili... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T04:42+0300

2023-03-20T04:42+0300

2023-03-20T04:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ödeme

deprem

destek

hane

ekonomik yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068191246_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_50240ecc5ad1e382d82e5e423ea6e014.jpg

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilen 11 ildeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10 bin TL 'hane başı destek ödenmesine' devam edildiği hatırlatıldı.Bugüne kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Ekipleri tarafından yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı ile az hasarlı olarak tespit edilen 1 milyon 506 bin 317 haneye yönelik hane başı destek ödemesinin aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, son aşamaya geldiği bildirildi.Hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adresinin esas alındığı, bununla birlikte çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreç dahilinde ödemelerinin gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, belirtilen süreçlerin tamamında il AFAD müdürlüklerinin afetzedelere her türlü kolaylığı sağlayacağı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/hatay-valiliginden-konteyner-kent-alanlari-icin-gecici-el-koyma-karari-1068480910.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ödeme, deprem, destek, hane, ekonomik yardım