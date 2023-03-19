https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rusya-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumune-acik-1068477185.html

Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık

Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtti. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T23:31+0300

2023-03-19T23:31+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, Çin komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu ifade etti.Putin, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözümüne açık. Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.‘Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır’ adlı makalede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşan görüşme ile ilgili olarak Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Putin, “Görüşmenin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok. Ayrıca aramızda bu kadar sıcak ilişkilerin olduğu eski, iyi bir dostu görmek benim için de harika bir fırsat” diye yazdı.Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı, büyük devletler arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğunu kaydeden Putin, ‘dünyada çok şeyin değiştiğini ancak değişmeyen şeyin güçlü Rusya-Çin dostluğu olduğuna’ dikkat çekti.Rus lider, Rusya’nın Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-hipersonik-silahlarimiz-var-ancak-onlari-ozel-askeri-harekatta-fiilen-kullanmiyoruz---1068466735.html

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