https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rusya-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumune-acik-1068477185.html
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtti. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T23:31+0300
2023-03-19T23:31+0300
2023-03-19T23:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
çatışma
barış
çözüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067608681_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25580db02c0f32fc8141da47b1fc13b2.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Çin komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu ifade etti.Putin, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözümüne açık. Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.‘Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır’ adlı makalede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşan görüşme ile ilgili olarak Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Putin, “Görüşmenin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok. Ayrıca aramızda bu kadar sıcak ilişkilerin olduğu eski, iyi bir dostu görmek benim için de harika bir fırsat” diye yazdı.Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı, büyük devletler arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğunu kaydeden Putin, ‘dünyada çok şeyin değiştiğini ancak değişmeyen şeyin güçlü Rusya-Çin dostluğu olduğuna’ dikkat çekti.Rus lider, Rusya’nın Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-hipersonik-silahlarimiz-var-ancak-onlari-ozel-askeri-harekatta-fiilen-kullanmiyoruz---1068466735.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067608681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_006db222c73faf6a4a8e2494c31c48c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, vladimir putin, çatışma, barış, çözüm
rusya, ukrayna, vladimir putin, çatışma, barış, çözüm
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
23:31 19.03.2023 (güncellendi: 23:41 19.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Çin komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu ifade etti.
Putin, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözümüne açık. Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.
‘Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır’ adlı makalede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşan görüşme ile ilgili olarak Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Putin, “Görüşmenin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok. Ayrıca aramızda bu kadar sıcak ilişkilerin olduğu eski, iyi bir dostu görmek benim için de harika bir fırsat” diye yazdı.
Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı, büyük devletler arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğunu kaydeden Putin, ‘dünyada çok şeyin değiştiğini ancak değişmeyen şeyin güçlü Rusya-Çin dostluğu olduğuna’ dikkat çekti.
Rus lider, Rusya’nın Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.