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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rusya-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumune-acik-1068477185.html
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtti. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T23:31+0300
2023-03-19T23:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
çatışma
barış
çözüm
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Rusya lideri Vladimir Putin, Çin komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu ifade etti.Putin, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözümüne açık. Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.‘Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır’ adlı makalede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşan görüşme ile ilgili olarak Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Putin, “Görüşmenin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok. Ayrıca aramızda bu kadar sıcak ilişkilerin olduğu eski, iyi bir dostu görmek benim için de harika bir fırsat” diye yazdı.Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı, büyük devletler arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğunu kaydeden Putin, ‘dünyada çok şeyin değiştiğini ancak değişmeyen şeyin güçlü Rusya-Çin dostluğu olduğuna’ dikkat çekti.Rus lider, Rusya’nın Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-hipersonik-silahlarimiz-var-ancak-onlari-ozel-askeri-harekatta-fiilen-kullanmiyoruz---1068466735.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, çatışma, barış, çözüm
rusya, ukrayna, vladimir putin, çatışma, barış, çözüm

Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık

23:31 19.03.2023 (güncellendi: 23:41 19.03.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Çin komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu ifade etti.
Putin, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözümüne açık. Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.
‘Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır’ adlı makalede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşan görüşme ile ilgili olarak Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Putin, “Görüşmenin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok. Ayrıca aramızda bu kadar sıcak ilişkilerin olduğu eski, iyi bir dostu görmek benim için de harika bir fırsat” diye yazdı.
Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı, büyük devletler arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğunu kaydeden Putin, ‘dünyada çok şeyin değiştiğini ancak değişmeyen şeyin güçlü Rusya-Çin dostluğu olduğuna’ dikkat çekti.
Rus lider, Rusya’nın Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
Ukrayna krizi
Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz
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