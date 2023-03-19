https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-hipersonik-silahlarimiz-var-ancak-onlari-ozel-askeri-harekatta-fiilen-kullanmiyoruz---1068466735.html

Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz

Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hipersonik silahlara ve diğer modern sistemlere sahip olduğunu ancak onları Donbass'taki özel askeri harekat... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T16:08+0300

2023-03-19T16:08+0300

2023-03-19T16:10+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

kırım

hipersonik silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067568217_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3bd830ad29b2cff92957ee806cda78f0.jpg

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Putin'e Rusya'nın özel askeri harekata neden 2014'te başlamadığı soruldu. Harekata 2014'te başlanmamasının Rusya'nın o dönemde 'Kırım Baharı' kapsamındaki eylemlerden çok daha ciddi eylemlere hazır olma durumuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Putin, o tarihlerde ülkenin önünde gıda tedariki, ithal ikamesi, finans sisteminin güçlendirilmesi ve modern silahlar geliştirilmesi gibi alanlarda önemli görevler bulunduğunu vurguladı. "Düşmanın beklentilerinin aksine hiçbir şeyimiz çökmedi, her şey çalışıyor, hem 'Mir' kartları hem de finans sistemi işler vaziyette, bankalar imkan ve kabiliyetlerini genişletiyor. 2014 yılında neler olurdu? Söylemek çok zor" diye devam eden Putin, "Evet, kara kuvvetlerini geliştirmek için yapmamız gereken çok şey vardı, fakat o zaman hipersonik silahımız yoktu, şimdiyse var. Belki fiilen kullanmıyoruz ancak var. Anlıyor musunuz? Diğer modern sistemler de var, 2014 yılında bu tür şeyler yoktu" ifadelerini kullandı. 'Kırımlılara destek vermeyi reddedemezdik' Rusya'nın 2014 yılında Kırım'da yaşanan gelişmeler karşısında yarımada sakinlerine destek ve koruma sağlamayı reddedemeyecek durumda olduğunu anımsatan Putin, zira Kırımlılara Nazilerin saldırdığının altını çizdi. Kırımlıları korumanın Rusya için 'kutsal görev' olduğunu söyleyen Putin, tamamen barışçıl yollardan çözüm bulmayı başaracağımızı düşündüklerini, asla cepheleşmeyi amaçladıklarını vurguladı. Fakat Rusya'nın partnerlerinden hiçbirinin barışçıl araçlarla çözüm bulmayı planlamadığını ve sadece Ukrayna'ya silah pompalayıp Kiev'i silahlı faaliyetlere hazırladıklarını anımsatan Putin, bunlar sonucunda Ukrayna'nın ağır silah, top ve hava unsurlarıyla iki geniş çaplı operasyon düzenlediğini belirtti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, ukrayna, kırım, hipersonik silah