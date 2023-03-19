https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-hipersonik-silahlarimiz-var-ancak-onlari-ozel-askeri-harekatta-fiilen-kullanmiyoruz---1068466735.html
Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz
Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hipersonik silahlara ve diğer modern sistemlere sahip olduğunu ancak onları Donbass'taki özel askeri harekat... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T16:08+0300
2023-03-19T16:08+0300
2023-03-19T16:10+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
kırım
hipersonik silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067568217_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3bd830ad29b2cff92957ee806cda78f0.jpg
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Putin'e Rusya'nın özel askeri harekata neden 2014'te başlamadığı soruldu. Harekata 2014'te başlanmamasının Rusya'nın o dönemde 'Kırım Baharı' kapsamındaki eylemlerden çok daha ciddi eylemlere hazır olma durumuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Putin, o tarihlerde ülkenin önünde gıda tedariki, ithal ikamesi, finans sisteminin güçlendirilmesi ve modern silahlar geliştirilmesi gibi alanlarda önemli görevler bulunduğunu vurguladı. "Düşmanın beklentilerinin aksine hiçbir şeyimiz çökmedi, her şey çalışıyor, hem 'Mir' kartları hem de finans sistemi işler vaziyette, bankalar imkan ve kabiliyetlerini genişletiyor. 2014 yılında neler olurdu? Söylemek çok zor" diye devam eden Putin, "Evet, kara kuvvetlerini geliştirmek için yapmamız gereken çok şey vardı, fakat o zaman hipersonik silahımız yoktu, şimdiyse var. Belki fiilen kullanmıyoruz ancak var. Anlıyor musunuz? Diğer modern sistemler de var, 2014 yılında bu tür şeyler yoktu" ifadelerini kullandı. 'Kırımlılara destek vermeyi reddedemezdik' Rusya'nın 2014 yılında Kırım'da yaşanan gelişmeler karşısında yarımada sakinlerine destek ve koruma sağlamayı reddedemeyecek durumda olduğunu anımsatan Putin, zira Kırımlılara Nazilerin saldırdığının altını çizdi. Kırımlıları korumanın Rusya için 'kutsal görev' olduğunu söyleyen Putin, tamamen barışçıl yollardan çözüm bulmayı başaracağımızı düşündüklerini, asla cepheleşmeyi amaçladıklarını vurguladı. Fakat Rusya'nın partnerlerinden hiçbirinin barışçıl araçlarla çözüm bulmayı planlamadığını ve sadece Ukrayna'ya silah pompalayıp Kiev'i silahlı faaliyetlere hazırladıklarını anımsatan Putin, bunlar sonucunda Ukrayna'nın ağır silah, top ve hava unsurlarıyla iki geniş çaplı operasyon düzenlediğini belirtti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067568217_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_759a7b03ecc7d0dc0604a728c5b26e76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, ukrayna, kırım, hipersonik silah
vladimir putin, rusya, ukrayna, kırım, hipersonik silah
Putin: Hipersonik silahlarımız var ancak onları özel askeri harekatta fiilen kullanmıyoruz
16:08 19.03.2023 (güncellendi: 16:10 19.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hipersonik silahlara ve diğer modern sistemlere sahip olduğunu ancak onları Donbass'taki özel askeri harekat sırasında fiilen kullanmadığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Putin'e Rusya'nın özel askeri harekata neden 2014'te başlamadığı soruldu.
Harekata 2014'te başlanmamasının Rusya'nın o dönemde 'Kırım Baharı' kapsamındaki eylemlerden çok daha ciddi eylemlere hazır olma durumuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Putin, o tarihlerde ülkenin önünde gıda tedariki, ithal ikamesi, finans sisteminin güçlendirilmesi ve modern silahlar geliştirilmesi gibi alanlarda önemli görevler bulunduğunu vurguladı.
"Düşmanın beklentilerinin aksine hiçbir şeyimiz çökmedi, her şey çalışıyor, hem 'Mir' kartları hem de finans sistemi işler vaziyette, bankalar imkan ve kabiliyetlerini genişletiyor. 2014 yılında neler olurdu? Söylemek çok zor" diye devam eden Putin, "Evet, kara kuvvetlerini geliştirmek için yapmamız gereken çok şey vardı, fakat o zaman hipersonik silahımız yoktu, şimdiyse var. Belki fiilen kullanmıyoruz ancak var. Anlıyor musunuz? Diğer modern sistemler de var, 2014 yılında bu tür şeyler yoktu" ifadelerini kullandı.
'Kırımlılara destek vermeyi reddedemezdik'
Rusya'nın 2014 yılında Kırım'da yaşanan gelişmeler karşısında yarımada sakinlerine destek ve koruma sağlamayı reddedemeyecek durumda olduğunu anımsatan Putin, zira Kırımlılara Nazilerin saldırdığının altını çizdi. Kırımlıları korumanın Rusya için 'kutsal görev' olduğunu söyleyen Putin, tamamen barışçıl yollardan çözüm bulmayı başaracağımızı düşündüklerini, asla cepheleşmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Fakat Rusya'nın partnerlerinden hiçbirinin barışçıl araçlarla çözüm bulmayı planlamadığını ve sadece Ukrayna'ya silah pompalayıp Kiev'i silahlı faaliyetlere hazırladıklarını anımsatan Putin, bunlar sonucunda Ukrayna'nın ağır silah, top ve hava unsurlarıyla iki geniş çaplı operasyon düzenlediğini belirtti.