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https://sputniknews.com.tr/20230319/murat-sancaktan-istifa-iddialarina-sarkili-yanit-pazara-kadar-degil-mezara-kadar-1068458403.html
Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı yanıt: 'Pazara kadar değil mezara kadar'
Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı yanıt: 'Pazara kadar değil mezara kadar'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Sancak, hesabından Mustafa... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T13:06+0300
2023-03-19T13:15+0300
murat sancak
istifa
spor
adana demirspor
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi.Daha önce pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, istifa haberlerini Mustafa Sandal'ın 'Pazara kadar değil, mezara kadar' şarkısıyla yanıtladı.Sancak, söz konusu şarkının videosunu paylaştı ve, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi başkanvekili olarak atayacağım, buyrun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini yazdı.
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murat sancak, istifa, adana demirspor
murat sancak, istifa, adana demirspor

Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı yanıt: 'Pazara kadar değil mezara kadar'

13:06 19.03.2023 (güncellendi: 13:15 19.03.2023)
© DHAMurat Sancak
Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© DHA
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Sancak, hesabından Mustafa Sandal'ın 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısını paylaştı ve "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi.
Daha önce pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, istifa haberlerini Mustafa Sandal'ın 'Pazara kadar değil, mezara kadar' şarkısıyla yanıtladı.
Sancak, söz konusu şarkının videosunu paylaştı ve, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi başkanvekili olarak atayacağım, buyrun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini yazdı.
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