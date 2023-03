https://sputniknews.com.tr/20230319/muharrem-ince-kusme-nedenlerini-anlatti-bos-beles-birini-sectik-yazacak-kadar-ozgur-olacaksiniz-1068466393.html

Muharrem İnce 'küsme' nedenlerini anlattı: 'Boş beleş birini seçtik' yazacak kadar özgür olacaksınız

Muharrem İnce, Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Özgür Demirtaş ile küsme nedenlerini Fatih Altaylı'ya anlattı. İnce, "Cumhurbaşkanı olduğum zaman... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazeteciler İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve ekonomist Özgür Demirtaş ile yaşadığı gerilimleri anlattı.Fatih Altaylı, 'Küslük ve kıssadan hisse' başlıklı yazısında, İnce ile konuştuklarını yazdı. Buna göre, İnce 'küsme' nedenleriyle ilgili şunları söyledi:'Nevşin Mengü'nün yaptığı terbiyesizlikti'“Nevşin Mengü. Bir şey yazmış aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim.‘Yazarım kardeşim’ dedi.'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikti. 'Kardeşim' diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz olsanız bir daha konuşur musunuz!'Portakal'ın davetine 'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?' dedim'Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. 'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?' dedim.'CHP basın sözcüsü olduğu için İsmail Saymaz ile işim olmaz'Bir daha da konuşmadık.İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.'Özgür Demirtaş ile olan olay birkaç yıllık'Özgür Demirtaş Hoca ile ilgili olay ise birkaç yıllık.Bir yorum yaptı ben de 'Hocam ekonomiyi iyi biliyorsunuz ama siyaseti hiç bilmiyorsunuz' dedim. Bunu da gülerek söyledim. Kendisini ararım, niye küseyim… dedi."Eleştiriye açığım. Cumhurbaşkanı seçilirsem de açık olacağım. Siz inşallah Cumhurbaşkanı olduğum zaman da, boş beleş birini Cumhurbaşkanı seçtik diye yazacak kadar özgür olacaksınız. Tüm gazeteciler özgür olacak" dedi.Güldüm.Kapattık.Muharrem Bey’i seviyorum aslında. Belki de, geçen seçimde mağdur edildiği içindir.Muharrem İnce ile bir daha konuştuğum zaman kendisine sosyal medya fenomenlerinin sinema maceralarından bahsetmek istiyorum."

