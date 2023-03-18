https://sputniknews.com.tr/20230318/aksener-millet-ittifaki-genisleyecekse-bu-genisleme-icerisinde-incenin-yer-almasini-tabii-isterim--1068441370.html

Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim

Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili "Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T21:49+0300

2023-03-18T21:49+0300

2023-03-18T22:23+0300

meral akşener

muharrem ince

uğur dündar

politika

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Tv100 televizyon kanalında gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panoraması programında canlı yayın konuğu olan İYİ Parti lideri Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok” yorumunda bulundu.Meral Akşener'in açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:'Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım' dedi'"Biz gönüllülerimizle, hukukçularımızla ve bu sefer bir şansımız daha var, 6 partinin imkanlarıyla bir araya geleceğiz ve o sandıklar korunacak. 6 partinin seçim işleri başkanlarından oluşan bir komisyonumuz var. İki komisyon biri iletişim komisyonu birisi de seçim güvenliği komisyonu, seçim güvenliği komisyonu sürüyor. Çünkü insanları birleştirmek gibi bir durumumuz var.""Bizim kazanacağımızı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13.Cumhurbaşkanımız olacağına inancımızı bu iki belediye başkanımızın da bu sistemde büyük görev üstleneceğini tescilleyen bir kampanya. 'Birlikte Kazanacağız Tarih Yazacağız' diye bir kampanya."

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meral akşener, muharrem ince, uğur dündar