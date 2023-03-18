https://sputniknews.com.tr/20230318/aksener-millet-ittifaki-genisleyecekse-bu-genisleme-icerisinde-incenin-yer-almasini-tabii-isterim--1068441370.html
Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim
Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili "Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T21:49+0300
2023-03-18T21:49+0300
2023-03-18T22:23+0300
meral akşener
muharrem ince
uğur dündar
politika
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Tv100 televizyon kanalında gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panoraması programında canlı yayın konuğu olan İYİ Parti lideri Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok” yorumunda bulundu.Meral Akşener'in açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:'Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım' dedi'"Biz gönüllülerimizle, hukukçularımızla ve bu sefer bir şansımız daha var, 6 partinin imkanlarıyla bir araya geleceğiz ve o sandıklar korunacak. 6 partinin seçim işleri başkanlarından oluşan bir komisyonumuz var. İki komisyon biri iletişim komisyonu birisi de seçim güvenliği komisyonu, seçim güvenliği komisyonu sürüyor. Çünkü insanları birleştirmek gibi bir durumumuz var.""Bizim kazanacağımızı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13.Cumhurbaşkanımız olacağına inancımızı bu iki belediye başkanımızın da bu sistemde büyük görev üstleneceğini tescilleyen bir kampanya. 'Birlikte Kazanacağız Tarih Yazacağız' diye bir kampanya."
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meral akşener, muharrem ince, uğur dündar
meral akşener, muharrem ince, uğur dündar
Akşener: Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde İnce'nin yer almasını tabii isterim
21:49 18.03.2023 (güncellendi: 22:23 18.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili "Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim" dedi.
Tv100 televizyon kanalında
gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panoraması programında canlı yayın konuğu olan İYİ Parti lideri Akşener
, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce
’nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok
” yorumunda bulundu.
Meral Akşener'in açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:
'Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım' dedi'
"Perşembe günü masadaki sitemden sonra, müzakere yapmak için nefes alma kararı çıktıktan sonra iki Belediye Başkanımız, Kemal Bey’in bilgisi dahilinde evime geldiler. Kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında olmayacağını söyledim. İki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum ama bunlar CHP’yle anlaşarak oldu. Pazar gecesi ‘2 gün ertelesek sonra konuşsak’ dedim. Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun’ dedi."
"Biz gönüllülerimizle, hukukçularımızla ve bu sefer bir şansımız daha var, 6 partinin imkanlarıyla bir araya geleceğiz ve o sandıklar korunacak. 6 partinin seçim işleri başkanlarından oluşan bir komisyonumuz var. İki komisyon biri iletişim komisyonu birisi de seçim güvenliği komisyonu, seçim güvenliği komisyonu sürüyor. Çünkü insanları birleştirmek gibi bir durumumuz var."
"Bizim kazanacağımızı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13.Cumhurbaşkanımız olacağına inancımızı bu iki belediye başkanımızın da bu sistemde büyük görev üstleneceğini tescilleyen bir kampanya. 'Birlikte Kazanacağız Tarih Yazacağız' diye bir kampanya."