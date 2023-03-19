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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/kahramanmarasta-simsekler-geceyi-gunduze-cevirdi-1068453815.html
Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Depremde evlerini kaybedip çadır ve... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T10:48+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sağanak yağış
turuncu alarm
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için sarı alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için turuncu alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html
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sağanak yağış, turuncu alarm
sağanak yağış, turuncu alarm

Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi

10:48 19.03.2023 (güncellendi: 10:52 19.03.2023)
© İHAKahramanmaraş'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış
Kahramanmaraş'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için sarı alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için turuncu alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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