https://sputniknews.com.tr/20230319/kahramanmarasta-simsekler-geceyi-gunduze-cevirdi-1068453815.html
Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Depremde evlerini kaybedip çadır ve... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T10:48+0300
2023-03-19T10:48+0300
2023-03-19T10:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sağanak yağış
turuncu alarm
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için sarı alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için turuncu alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html
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sağanak yağış, turuncu alarm
sağanak yağış, turuncu alarm
Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
10:48 19.03.2023 (güncellendi: 10:52 19.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için sarı alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için turuncu alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlere yerleştirilenler ise zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.