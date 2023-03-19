https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html

Meteoroloji'den 15 ile turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji'den 15 ile turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T09:48+0300

2023-03-19T09:48+0300

2023-03-19T09:51+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

turuncu alarm

yaşam

adıyaman

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor.İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:AdıyamanTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.BatmanSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.DiyarbakırSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.ElazığSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.GaziantepTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.HakkariSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.HataySarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.KahramanmaraşTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.KilisSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.MalatyaSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.MardinSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.OsmaniyeSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.SiirtSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.ŞanlıurfaTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.ŞırnakTuruncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.Turuncu kod uyarısı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Sarı kod uyarısı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-saganak-yagis-bu-gece-butun-araclarimiz-teyakkuz-halindeler-1068445598.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, turuncu alarm, adıyaman, sağanak yağış