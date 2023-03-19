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https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html
Meteoroloji'den 15 ile turuncu ve sarı uyarı
Meteoroloji'den 15 ile turuncu ve sarı uyarı
Meteoroloji turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T09:48+0300
2023-03-19T09:51+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
turuncu alarm
yaşam
adıyaman
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor.İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:AdıyamanTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.BatmanSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.DiyarbakırSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.ElazığSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.GaziantepTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.HakkariSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.HataySarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.KahramanmaraşTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.KilisSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.MalatyaSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.MardinSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.OsmaniyeSarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.SiirtSarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.ŞanlıurfaTuruncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.ŞırnakTuruncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.Turuncu kod uyarısı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Sarı kod uyarısı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-saganak-yagis-bu-gece-butun-araclarimiz-teyakkuz-halindeler-1068445598.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, turuncu alarm, adıyaman, sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü, turuncu alarm, adıyaman, sağanak yağış

Meteoroloji'den 15 ile turuncu ve sarı uyarı

09:48 19.03.2023 (güncellendi: 09:51 19.03.2023)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© İHA
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Meteoroloji turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:
Adıyaman
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Batman
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Elazığ
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Gaziantep
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Hakkari
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kilis
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Malatya
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Mardin
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Osmaniye
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Siirt
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Şanlıurfa
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Şırnak
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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