https://sputniknews.com.tr/20230319/bayburt-erzurum-karayolu-kar-ve-tipi-nedeniyle-kapandi-1068476267.html

Bayburt-Erzurum karayolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Bayburt-Erzurum karayolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Bayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T23:03+0300

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türkiye

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ulaşım

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İki kent arasındaki karayolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.Sürücü Ömer Faruk Işık, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html

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bayburt, erzurum, karayolu, kar, edirne f tipi cezaevi, ulaşım