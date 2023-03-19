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Bayburt-Erzurum karayolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Bayburt-Erzurum karayolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Bayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T23:03+0300
2023-03-19T23:03+0300
türkiye
bayburt
erzurum
karayolu
kar
edirne f tipi cezaevi
ulaşım
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İki kent arasındaki karayolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.Sürücü Ömer Faruk Işık, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/meteorolojiden-15-ile-turuncu-ve-sari-uyari-1068450903.html
türkiye
bayburt
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bayburt, erzurum, karayolu, kar, edirne f tipi cezaevi, ulaşım
bayburt, erzurum, karayolu, kar, edirne f tipi cezaevi, ulaşım

Bayburt-Erzurum karayolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

23:03 19.03.2023
© AABayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Bayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İki kent arasındaki karayolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.
Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.
Sürücü Ömer Faruk Işık, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz" dedi.
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