https://sputniknews.com.tr/20230319/arap-ve-islami-medya-kuruluslari-ukraynali-askerlerin-kuran-i-kerim-yakmasini-kinamali-1068471523.html
‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’
‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Arap ve İslami medya kuruluşlarına, Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T19:03+0300
2023-03-19T19:03+0300
2023-03-19T19:15+0300
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Russia Today (RT) Arabic’e konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Arap ve İslami medya kuruluşlarının Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınaması gerektiğini belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bu eylemle aşırı fanatizm ve nefret ortaya koyduklarına dikkat çeken Sabri, "Bu, onların ahlaksız fikirlerinin tezahürüdür" diyerek ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230319/suriyeli-din-adami-sahrur-kuran-yakan-ukraynali-askerler-dunyayi-yeni-bir-din-savasina-cekiyor-1068459156.html
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kudüs, mescid-i aksa, ukrayna, asker, kuran
kudüs, mescid-i aksa, ukrayna, asker, kuran
‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’
19:03 19.03.2023 (güncellendi: 19:15 19.03.2023) Abone ol
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Arap ve İslami medya kuruluşlarına, Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınamaları çağrısı yaptı.
Russia Today (RT) Arabic’e konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Arap ve İslami medya kuruluşlarının Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınaması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bu eylemle aşırı fanatizm ve nefret ortaya koyduklarına dikkat çeken Sabri, "Bu, onların ahlaksız fikirlerinin tezahürüdür" diyerek ekledi:
Arsızca davranışlarını bir de belgelemişler, dolayısıyla bu sadece bir söylenti değil. Bunların amaçları provokasyon.