Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/arap-ve-islami-medya-kuruluslari-ukraynali-askerlerin-kuran-i-kerim-yakmasini-kinamali-1068471523.html
‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’
‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Arap ve İslami medya kuruluşlarına, Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T19:03+0300
2023-03-19T19:15+0300
ukrayna krizi
kudüs
mescid-i aksa
ukrayna
asker
kuran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/09/1044454524_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_d501eeb2b82153e2e48fa9d89821da79.jpg
Russia Today (RT) Arabic’e konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Arap ve İslami medya kuruluşlarının Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınaması gerektiğini belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bu eylemle aşırı fanatizm ve nefret ortaya koyduklarına dikkat çeken Sabri, "Bu, onların ahlaksız fikirlerinin tezahürüdür" diyerek ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230319/suriyeli-din-adami-sahrur-kuran-yakan-ukraynali-askerler-dunyayi-yeni-bir-din-savasina-cekiyor-1068459156.html
kudüs
mescid-i aksa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/09/1044454524_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ddb8f53540326f77188cfd76636140f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kudüs, mescid-i aksa, ukrayna, asker, kuran
kudüs, mescid-i aksa, ukrayna, asker, kuran

‘Arap ve İslami medya kuruluşları Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakmasını kınamalı’

19:03 19.03.2023 (güncellendi: 19:15 19.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi’nde teravih namazı için mescide akın etti.
İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi’nde teravih namazı için mescide akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Abone olTelegram
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Arap ve İslami medya kuruluşlarına, Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınamaları çağrısı yaptı.
Russia Today (RT) Arabic’e konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Arap ve İslami medya kuruluşlarının Ukraynalı askerlerin Kur’an-ı Kerim yakması olayını kınaması gerektiğini belirtti.
Kuran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
Ukrayna krizi
Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor
13:23
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bu eylemle aşırı fanatizm ve nefret ortaya koyduklarına dikkat çeken Sabri, "Bu, onların ahlaksız fikirlerinin tezahürüdür" diyerek ekledi:

Arsızca davranışlarını bir de belgelemişler, dolayısıyla bu sadece bir söylenti değil. Bunların amaçları provokasyon.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала