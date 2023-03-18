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https://sputniknews.com.tr/20230318/trumpin-avukati-malikanesinden-gizli-belgeler-cikmasiyla-ilgili-ifade-vermeye-cagrildi-1068420368.html
Trump'ın avukatı, malikanesinden 'gizli belgeler' çıkmasıyla ilgili ifade vermeye çağrıldı
Trump'ın avukatı, malikanesinden 'gizli belgeler' çıkmasıyla ilgili ifade vermeye çağrıldı
ABD'de Eski Başkan Donald Trump'ın malikanesinden çıkan "gizli belgeler" hadisesiyle ilgili avukatının ifade vermeye çağrıldığı bildirildi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T00:22+0300
2023-03-18T00:22+0300
dünya
donald trump
mar-a-lago
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Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, federal bir yargıç, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait "gizli belgelerle" ilgili avukatı Evan Corcoran'ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdı.Avukatların, müvekkillerinin "suç işleme niyetinde olduğunu bildikleri" durumlara binaen, avukat-müvekkil gizliliği ilkesinin uygulanmaması çerçevesinde Corcoran'ın çağrıldığı belirtiliyor.Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.Trump, hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken Trump, 15 Kasım gecesi, Mar-a-Lago malikanesinde 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230113/trumptan-malikanesinde-bulunan-gizli-belgelerle-ilgili-sorusturmanin-sonlandirilmasi-cagrisi-1065696068.html
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donald trump, mar-a-lago, mar-a-lago
donald trump, mar-a-lago, mar-a-lago

Trump'ın avukatı, malikanesinden 'gizli belgeler' çıkmasıyla ilgili ifade vermeye çağrıldı

00:22 18.03.2023
© AFP 2023
 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023
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ABD'de Eski Başkan Donald Trump'ın malikanesinden çıkan "gizli belgeler" hadisesiyle ilgili avukatının ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, federal bir yargıç, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait "gizli belgelerle" ilgili avukatı Evan Corcoran'ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdı.
Avukatların, müvekkillerinin "suç işleme niyetinde olduğunu bildikleri" durumlara binaen, avukat-müvekkil gizliliği ilkesinin uygulanmaması çerçevesinde Corcoran'ın çağrıldığı belirtiliyor.
Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.
Trump, hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken Trump, 15 Kasım gecesi, Mar-a-Lago malikanesinde 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
DÜNYA
Trump’tan malikanesinde bulunan gizli belgelerle ilgili soruşturmanın sonlandırılması çağrısı
13 Ocak, 02:21
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