https://sputniknews.com.tr/20230318/hatay-valiligi-salgin-iddialarini-yalanladi-1068435107.html

Hatay Valiliği 'salgın' iddialarını yalanladı

Hatay Valiliği 'salgın' iddialarını yalanladı

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "bölgede büyük bir salgın olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiği belirtildi.Şebekeye verilen sularda şok klorlama işlemlerinin düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca enkaz alanlarının yoğun olduğu yerlerde de suya erişimin kolaylıkla sağlanması için 448 çeşmenin yapımı tamamlanmış, bugüne kadar 616 tır (yaklaşık 15 milyon litre) su dağıtımı da yapılmış olup su dağıtımlarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, ihtiyaç doğrultusunda gerekli planlamaların yapıldığı ve su temini noktasında bir sıkıntı bulunmadığı bilgisine yer verildi.Hatay genelindeki çadır ve konteyner kentlerde 3 bin 159 tuvalet, 1434 duş konteyneri kurulduğu, bu alanlardaki temizliğin 163 personelle düzenli yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-sebekelerden-iletilen-sular-sadece-kullanma-suyudur-1067810213.html

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