https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-sebekelerden-iletilen-sular-sadece-kullanma-suyudur-1067810213.html

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Şebekelerden iletilen sular sadece kullanma suyudur

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Şebekelerden iletilen sular sadece kullanma suyudur

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Analiz sonuçları çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak değil sadece kullanma suyu olarak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T18:21+0300

2023-03-04T18:21+0300

2023-03-04T18:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

su

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, il genelindeki aktif su kaynaklarından numuneler alınarak analizler yapıldığının ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, "Analiz sonuçları çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak değil sadece kullanma suyu olarak kullanılmasını önemle belirtmek isterim" ifadesini kullandı.Savaş, yazılı açıklamasında, sosyal medyada gündem olan konunun şebekelerdeki su iletimine ilişkin değil, hazır şişelenmiş ve damacana suyu olduğuna belirtti.Kentte depremden en çok Antakya, Defne, Samandağ, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin etkilendiğini bildiren Savaş, depremin ardından Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (HATSU), birçok belediye ve kurumla ortak çalışarak tüm ilçelere şebeke üzerinden içme-kullanma suyu verdiğini ifade etti.Altyapı hatlarında yapılan hasar tespit, bakım ve onarım çalışmalarının sonucunda kullanma suyunun şebekelere iletildiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:Depremin ardından yeraltı sularının içme suyu olarak kullanımına uygun olup olmadığıyla ilgili analiz çalışmalarının kapsamlı şekilde yapıldığını belirten Savaş, şu değerlendirmede bulundu:Kentteki içme suyu temini yapılan yerlerin bilgisini veren Savaş, şunları kaydetti:Savaş, vatandaşların yaşadıkları bölgelere göre su analiz sonuçlarını HATSU'nın internet sitesinden takip edebileceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230304/bakan-soylu-malum-sosyal-medya-kullanicilari-su-ihtiyaci-var-diyerek-spekulasyon-yapiyor-1067808080.html

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