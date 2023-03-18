https://sputniknews.com.tr/20230318/cinli-uzman-putinin-tutuklanmasi-karari-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-zorlastirir-1068436215.html
Çinli uzman: Putin'in ‘tutuklanması’ kararı Ukrayna ihtilafının çözümünü zorlaştırır
Çinli uzman: Putin'in ‘tutuklanması’ kararı Ukrayna ihtilafının çözümünü zorlaştırır
Çinli uzman Hu Xijin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'in ‘tutuklanması’ kararının Ukrayna ihtilafının çözümünü zorlaştıracağını belirtti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:34+0300
2023-03-18T16:34+0300
2023-03-18T16:34+0300
dünya
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
vladimir putin
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Çin devlet gazetesi Global Times'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Fenghuang Wang portalına demecinde, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) büyük ölçüde ABD ve Batı'nın jeopolitik hedeflerine hizmet eden bir araç olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik tutuklama kararının Ukrayna'daki durumun çözümünü zorlaştırmaktan başka işe yaramayacağını ifade etti.Xijin, “Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, büyük ölçüde ABD ve Batı'nın jeopolitik çizgisine hizmet eden bir araç. ABD, savaşları başlatan ve dünyada en çok sivili öldüren ülke ama ABD başkanları ve ordu komutanları Lahey'de hiçbir zaman yargılanmadı” ifadelerini kullandı.Çinli uzman, Mart 2020'de Lahey'deki UCM'nin, ABD ordusu da dahil olmak üzere Afganistan'daki savaşa katılan tüm tarafların işlendiği iddia edilen suçları soruşturması için savcılığa yetki vermeye karar verdiğini ve ardından aynı yılın haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ordusunun Afganistan'daki eylemlerinin soruşturulmasına katılan UCM yetkilileri ve ailelerine karşı ekonomik yaptırımlar ve ABD'ye giriş kısıtlamaları getirmekle tehdit ettiğini söyledi.Uzman, “UCM'nin Lahey'de haklarında kovuşturma başlattığı kişilerin büyük çoğunluğu ABD ve Batı karşıtı olan kimseler. Putin’in ‘tutuklanması’ kararı Kremlin'in ABD ve Batı'ya karşı koyma kararlılığını güçlendirecektir. Bu da Ukrayna'daki durumun çözümünü daha da zorlaştıracaktır" diye konuştu.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html
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ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, vladimir putin
ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, vladimir putin
Çinli uzman: Putin'in ‘tutuklanması’ kararı Ukrayna ihtilafının çözümünü zorlaştırır
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Çinli uzman Hu Xijin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'in ‘tutuklanması’ kararının Ukrayna ihtilafının çözümünü zorlaştıracağını belirtti.
Çin devlet gazetesi Global Times'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Fenghuang Wang portalına demecinde, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) büyük ölçüde ABD ve Batı'nın jeopolitik hedeflerine hizmet eden bir araç olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik tutuklama kararının Ukrayna'daki durumun çözümünü zorlaştırmaktan başka işe yaramayacağını ifade etti.
Xijin, “Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, büyük ölçüde ABD ve Batı'nın jeopolitik çizgisine hizmet eden bir araç. ABD, savaşları başlatan ve dünyada en çok sivili öldüren ülke ama ABD başkanları ve ordu komutanları Lahey'de hiçbir zaman yargılanmadı” ifadelerini kullandı.
Çinli uzman, Mart 2020'de Lahey'deki UCM'nin, ABD ordusu da dahil olmak üzere Afganistan'daki savaşa katılan tüm tarafların işlendiği iddia edilen suçları soruşturması için savcılığa yetki vermeye karar verdiğini ve ardından aynı yılın haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ordusunun Afganistan'daki eylemlerinin soruşturulmasına katılan UCM yetkilileri ve ailelerine karşı ekonomik yaptırımlar ve ABD'ye giriş kısıtlamaları getirmekle tehdit ettiğini söyledi.
Uzman, “UCM'nin Lahey'de haklarında kovuşturma başlattığı kişilerin büyük çoğunluğu ABD ve Batı karşıtı olan kimseler. Putin’in ‘tutuklanması’ kararı Kremlin'in ABD ve Batı'ya karşı koyma kararlılığını güçlendirecektir. Bu da Ukrayna'daki durumun çözümünü daha da zorlaştıracaktır" diye konuştu.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.