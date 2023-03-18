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https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-cavusoglu-kahirede-18-mart-canakkale--zaferi-torenine-katildi-1068440883.html
Bakan Çavuşoğlu, Kahire'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Kahire'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için gittiği Kahire'de Türk Şehitliği'nde düzenlenen '18 Mart... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T21:29+0300
2023-03-18T21:36+0300
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenine katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı.Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kahire Türk Şehitliği'nde 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 4 bin 500 naaşın bulunduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ömrünün bir kısmını Kahire'de geçiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da yad ediyorum" diye konuştu.Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve sellerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Milletimiz tarihinde her güçlüğün altından milli birlik ve beraberlikle kalkmayı bilmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden de inşallah yaraları sararak daha güçlü şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkıyla gösterdikleri dayanışma ve yaptıkları yardımlar için Mısır hükümetine ve Mısır halkına bir kez daha teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230318/misir-disisleri-bakani-turkiye-ile-iliskileri-guclu-bir-sekilde-yeniden-kuracagimizdan-eminiz-1068435697.html
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mısır, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, mevlüt çavuşoğlu
mısır, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Kahire'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenine katıldı

21:29 18.03.2023 (güncellendi: 21:36 18.03.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için gittiği Kahire'de Türk Şehitliği'nde düzenlenen '18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü' törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı.
Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kahire Türk Şehitliği'nde 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 4 bin 500 naaşın bulunduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ömrünün bir kısmını Kahire'de geçiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da yad ediyorum" diye konuştu.
Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve sellerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Milletimiz tarihinde her güçlüğün altından milli birlik ve beraberlikle kalkmayı bilmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden de inşallah yaraları sararak daha güçlü şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkıyla gösterdikleri dayanışma ve yaptıkları yardımlar için Mısır hükümetine ve Mısır halkına bir kez daha teşekkür etti.
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