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Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracaklarını belirterek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:24+0300
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Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." ifadelerini kullandı.'Bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyonumuz var'Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.Şukri, Mısır'daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Mısır'da çeşitli alanlarda Türk yatırımları vardı. Geçmiş yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolara yükseldi. Bu iki ülke için önemli bir rakam. Hatta Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları 2.5 milyar dolara ulaştı."Türk yatırımcıların Mısır'daki yatırımlarını, ticari ve sanayi faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Şukri, "Ayrıca Mısır'ın ülkeye yatırımcı çekmesi için projeleri bulunuyor. Bu da Türk iş insanlarını gelecek dönemde çekecektir." diye konuştu.Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.
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Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz

16:24 18.03.2023
© AACOP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracaklarını belirterek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." dedi.
Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

'Bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyonumuz var'

Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.
Şukri, Mısır'daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Mısır'da çeşitli alanlarda Türk yatırımları vardı. Geçmiş yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolara yükseldi. Bu iki ülke için önemli bir rakam. Hatta Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları 2.5 milyar dolara ulaştı."
Türk yatırımcıların Mısır'daki yatırımlarını, ticari ve sanayi faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Şukri, "Ayrıca Mısır'ın ülkeye yatırımcı çekmesi için projeleri bulunuyor. Bu da Türk iş insanlarını gelecek dönemde çekecektir." diye konuştu.
Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.
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