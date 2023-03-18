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Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım
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https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-cavusoglu-9-yillik-acigi-kapatmak-icin-her-zamankinden-daha-fazla-calismamiz-lazim-1068430490.html
Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım
Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da, "9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T13:15+0300
2023-03-18T13:29+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
mısır
türkiye-mısır ilişkileri
türkiye
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulund. Bakan Çavuşoğlu, ''Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Şukri'ye sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız'' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:"Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız.Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. Diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız.Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük"
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mevlüt çavuşoğlu, mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye

Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım

13:15 18.03.2023 (güncellendi: 13:29 18.03.2023)
© İHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da, "9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulund.
Bakan Çavuşoğlu, ''Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Şukri'ye sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız'' ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız.
Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. Diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız.
Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük"
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