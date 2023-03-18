https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-cavusoglu-9-yillik-acigi-kapatmak-icin-her-zamankinden-daha-fazla-calismamiz-lazim-1068430490.html

Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım

Bakan Çavuşoğlu: 9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da, "9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T13:15+0300

2023-03-18T13:15+0300

2023-03-18T13:29+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

mısır

türkiye-mısır ilişkileri

türkiye

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulund. Bakan Çavuşoğlu, ''Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Şukri'ye sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız'' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:"Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız.Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. Diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız.Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük"

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mevlüt çavuşoğlu, mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye