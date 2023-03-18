Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230318/58-cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-depremler-nedeniyle-ertelendi-1068431448.html
58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi
58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T13:55+0300
2023-03-18T13:55+0300
yaşam
türkiye
türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055444008_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_7ec6f2f356728459e2326d2e12897e81.jpg
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliğiyle istişare edilerek alınan erteleme kararıyla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-oncesi-turkiye-neleri-konusuyordu-1067168302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055444008_678:0:3407:2047_1920x0_80_0_0_8337beeae2db038c3e9d591eecf81c6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
türkiye, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, depremler nedeniyle ertelendi

13:55 18.03.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR
Abone olTelegram
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliğiyle istişare edilerek alınan erteleme kararıyla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:
"Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkileri devam ederken, organizasyonumuzu nisan ayında düzenlemek içimize sinmedi. Uluslararası Bisiklet Birliğinin destekleriyle, turu ekim ayı yarış takvimine kaydırma olanağı bulduk. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ekim ayında dünyaca ünlü takımların katılımıyla Antalya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etap olarak düzenlenecek. Dünyaca ünlü pedallar, Cumhuriyet'imizin ve federasyonumuzun 100. yılında Türkiye'miz için bisiklete binecek. Dünyaya bisikletin en üst düzey heyecanıyla ülkemizin güzelliklerini bir kez daha izletme fırsatı bulacağımız 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında deprem bölgesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ülkemizin yarınları için bisiklet tutkusu umut olacak."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
TÜRKİYE
Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?
17 Şubat, 14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала