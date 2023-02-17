https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-oncesi-turkiye-neleri-konusuyordu-1067168302.html

Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?

Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?

Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ilde yıkımlara neden olurken, Türkiye gündemini de alt üst etti. 6 Şubat gece 4.17’den önce Türkiye'nin gündemi, seçim... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T14:23+0300

2023-02-17T14:23+0300

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türkiye

deprem

kahramanmaraş

eyt

başörtüsü

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm plan ve bütçe komisyonu

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

genel seçim

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin öncesinde Türkiye gündemini meşgul eden konular depremin gerçekleştiği 4.17’den sonra gündemdeki yerini kaybetti. O saatten sonra Türkiye'nin tek gündemi deprem oldu. Depremden önce Türkiye gündemini meşgul eden başlıkların, depremle ilgili yaraların sarılması sonrasında yeniden gündemdeki yerini alması bekleniyor.EYT Meclis'e gelecekDeprem öncesi gündemdeki en önemli başlıklardan birisi emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeye yönelik düzenlemesiydi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemenin TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyordu. Deprem nedeniyle EYT düzenlemesinin görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi. Meclisin çalışmaya başlaması ile birlikte EYT’nin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi görüşmeleri sırasında düzenlemenin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili önergelerin verilebileceği öngörülüyor.Başörtüsü düzenlemesiAK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen anayasa düzenlemesi de deprem öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. Meclis Anayasa Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmeler sırasında İYİ Parti ve CHP kendi önergelerini vermiş, bu önergeler kabul edilmemişti. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na gelmesine ilişkin hazırlıklar devam ederken deprem haberi geldi. Başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin düzenlemenin meclisinin takvimine göre gündeme getirilmesi planlanıyor.Seçimlerin öne alınması18 Haziran’da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışması deprem öncesinde Ankara’da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. İktidar kanadı seçimlerin 14 Mayıs’a alınacağını, bununla ilgili kararın mart ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında açıklanacağını duyurmuştu. Deprem sonrasında ise seçimlerin ertelenmesi Ankara kulislerinde konuşulmaya başladı. Deprem sonrasında seçimlerin yasal tarih olan 18 Haziran’da gerçekleşmesi ağırlık kazandı. Seçimlerin öne alınması fikrinden şu anda vaz geçilmiş durumda.Altılı Masa’nın adayıDeprem öncesinde seçim tartışmaları ile birlikte yürüyen bir diğer tartışma ise Altılı Masanın adayının kim olacağına yönelikti. Altı partinin lideri adayı belirlemek için 13 Şubat tarihinde bir araya gelerek bu konuda somut adım atmaları planlanırken deprem meydana geldi. Altılı Masa 18 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem gündemli bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda cumhurbaşkanı adayı başlığının ele alınmayacak.Sinan Ateş cinayetiDeprem felaketi öncesi gündemde sıcaklığını koruyan başlıklardan bir diğeri ise eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmeseydi. Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma ve bu soruşturma içinde ismi geçen isimlerin bağlantıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Depremden sonra bu konu yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ateş’in ailesini ziyaret etti.

türkiye

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