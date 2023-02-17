https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-oncesi-turkiye-neleri-konusuyordu-1067168302.html
Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?
Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?
Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ilde yıkımlara neden olurken, Türkiye gündemini de alt üst etti. 6 Şubat gece 4.17’den önce Türkiye'nin gündemi, seçim... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:23+0300
2023-02-17T14:23+0300
2023-02-17T14:23+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
eyt
başörtüsü
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
genel seçim
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin öncesinde Türkiye gündemini meşgul eden konular depremin gerçekleştiği 4.17’den sonra gündemdeki yerini kaybetti. O saatten sonra Türkiye'nin tek gündemi deprem oldu. Depremden önce Türkiye gündemini meşgul eden başlıkların, depremle ilgili yaraların sarılması sonrasında yeniden gündemdeki yerini alması bekleniyor.EYT Meclis'e gelecekDeprem öncesi gündemdeki en önemli başlıklardan birisi emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeye yönelik düzenlemesiydi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemenin TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyordu. Deprem nedeniyle EYT düzenlemesinin görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi. Meclisin çalışmaya başlaması ile birlikte EYT’nin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi görüşmeleri sırasında düzenlemenin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili önergelerin verilebileceği öngörülüyor.Başörtüsü düzenlemesiAK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen anayasa düzenlemesi de deprem öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. Meclis Anayasa Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmeler sırasında İYİ Parti ve CHP kendi önergelerini vermiş, bu önergeler kabul edilmemişti. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na gelmesine ilişkin hazırlıklar devam ederken deprem haberi geldi. Başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin düzenlemenin meclisinin takvimine göre gündeme getirilmesi planlanıyor.Seçimlerin öne alınması18 Haziran’da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışması deprem öncesinde Ankara’da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. İktidar kanadı seçimlerin 14 Mayıs’a alınacağını, bununla ilgili kararın mart ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında açıklanacağını duyurmuştu. Deprem sonrasında ise seçimlerin ertelenmesi Ankara kulislerinde konuşulmaya başladı. Deprem sonrasında seçimlerin yasal tarih olan 18 Haziran’da gerçekleşmesi ağırlık kazandı. Seçimlerin öne alınması fikrinden şu anda vaz geçilmiş durumda.Altılı Masa’nın adayıDeprem öncesinde seçim tartışmaları ile birlikte yürüyen bir diğer tartışma ise Altılı Masanın adayının kim olacağına yönelikti. Altı partinin lideri adayı belirlemek için 13 Şubat tarihinde bir araya gelerek bu konuda somut adım atmaları planlanırken deprem meydana geldi. Altılı Masa 18 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem gündemli bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda cumhurbaşkanı adayı başlığının ele alınmayacak.Sinan Ateş cinayetiDeprem felaketi öncesi gündemde sıcaklığını koruyan başlıklardan bir diğeri ise eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmeseydi. Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma ve bu soruşturma içinde ismi geçen isimlerin bağlantıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Depremden sonra bu konu yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ateş’in ailesini ziyaret etti.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
deprem, kahramanmaraş, eyt, başörtüsü, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, genel seçim, erken genel seçim, türkiye'de genel seçime doğru, recep tayyip erdoğan, altılı masa, chp, iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), demokrat parti (dp), sinan ateş
deprem, kahramanmaraş, eyt, başörtüsü, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, genel seçim, erken genel seçim, türkiye'de genel seçime doğru, recep tayyip erdoğan, altılı masa, chp, iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), demokrat parti (dp), sinan ateş
Deprem öncesi Türkiye neleri konuşuyordu?
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Özel
Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ilde yıkımlara neden olurken, Türkiye gündemini de alt üst etti. 6 Şubat gece 4.17’den önce Türkiye'nin gündemi, seçim, Altılı Masa'nın adayı, EYT, başörtüsü teklifi, Sinan Ateş cinayetiydi. İlerleyen günlerde bu başlıklarda yeni gelişmeler olması bekleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin öncesinde Türkiye gündemini meşgul eden konular depremin gerçekleştiği 4.17’den sonra gündemdeki yerini kaybetti. O saatten sonra Türkiye'nin tek gündemi deprem oldu. Depremden önce Türkiye gündemini meşgul eden başlıkların, depremle ilgili yaraların sarılması sonrasında yeniden gündemdeki yerini alması bekleniyor.
EYT Meclis'e gelecek
Deprem öncesi gündemdeki en önemli başlıklardan birisi emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeye yönelik düzenlemesiydi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemenin TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyordu. Deprem nedeniyle EYT düzenlemesinin görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi. Meclisin çalışmaya başlaması ile birlikte EYT’nin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi görüşmeleri sırasında düzenlemenin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili önergelerin verilebileceği öngörülüyor.
Başörtüsü düzenlemesi
AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen anayasa düzenlemesi de deprem öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. Meclis Anayasa Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmeler sırasında İYİ Parti ve CHP kendi önergelerini vermiş, bu önergeler kabul edilmemişti. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na gelmesine ilişkin hazırlıklar devam ederken deprem haberi geldi. Başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin düzenlemenin meclisinin takvimine göre gündeme getirilmesi planlanıyor.
Seçimlerin öne alınması
18 Haziran’da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışması deprem öncesinde Ankara’da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyordu. İktidar kanadı seçimlerin 14 Mayıs’a alınacağını, bununla ilgili kararın mart ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında açıklanacağını duyurmuştu. Deprem sonrasında ise seçimlerin ertelenmesi Ankara kulislerinde konuşulmaya başladı. Deprem sonrasında seçimlerin yasal tarih olan 18 Haziran’da gerçekleşmesi ağırlık kazandı. Seçimlerin öne alınması fikrinden şu anda vaz geçilmiş durumda.
Altılı Masa’nın adayı
Deprem öncesinde seçim tartışmaları ile birlikte yürüyen bir diğer tartışma ise Altılı Masanın adayının kim olacağına yönelikti. Altı partinin lideri adayı belirlemek için 13 Şubat tarihinde bir araya gelerek bu konuda somut adım atmaları planlanırken deprem meydana geldi. Altılı Masa 18 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem gündemli bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda cumhurbaşkanı adayı başlığının ele alınmayacak.
Sinan Ateş cinayeti
Deprem felaketi öncesi gündemde sıcaklığını koruyan başlıklardan bir diğeri ise eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmeseydi. Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma ve bu soruşturma içinde ismi geçen isimlerin bağlantıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Depremden sonra bu konu yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ateş’in ailesini ziyaret etti.