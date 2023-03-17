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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:33+0300
2023-03-17T14:33+0300
spor
şampiyon
uefa şampiyonlar ligi
final
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Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.Eşleşmeler şu şekilde:Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
https://sputniknews.com.tr/20230317/uefa-avrupa-liginde-ceyrek-finalistler-belli-oldu-1068374776.html
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şampiyon, uefa şampiyonlar ligi, final
şampiyon, uefa şampiyonlar ligi, final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

14:33 17.03.2023
© DHAŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© DHA
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)
Yarı final
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan müsabakalar ile çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
SPOR
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
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