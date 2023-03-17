https://sputniknews.com.tr/20230317/uefa-avrupa-liginde-ceyrek-finalistler-belli-oldu-1068374776.html

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan müsabakalar ile çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T02:37+0300

2023-03-17T02:37+0300

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spor

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uefa avrupa ligi

çeyrek final

fenerbahçe

sevilla

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) 3-0 (3-3)Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) 0-2 (0-2)Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) 1-1 (2-2)Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) 0-0 (0-2)

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