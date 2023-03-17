https://sputniknews.com.tr/20230317/serengetinin-krali-genc-aslanlar-tarafindan-olduruldu-1068379862.html
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve 'Serengeti'nin Kralı' olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T09:35+0300
2023-03-17T09:35+0300
2023-03-17T09:35+0300
yaşam
aslan
tanzanya
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Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, 'Bob Junior' diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi. Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi. Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/kenyadaki-kabile-aslan-avindan-vazgecerek-olimpiyatlara-katildi-1064439335.html
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aslan, tanzanya
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
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Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve 'Serengeti'nin Kralı' olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü açıklandı.
Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, 'Bob Junior' diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi.
Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi.
Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.