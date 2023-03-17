Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230317/serengetinin-krali-genc-aslanlar-tarafindan-olduruldu-1068379862.html
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve 'Serengeti'nin Kralı' olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T09:35+0300
2023-03-17T09:35+0300
yaşam
aslan
tanzanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059737589_0:249:2759:1800_1920x0_80_0_0_7d63d80aa45c5349eeb3dea576b021de.jpg
Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, 'Bob Junior' diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi. Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi. Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/kenyadaki-kabile-aslan-avindan-vazgecerek-olimpiyatlara-katildi-1064439335.html
tanzanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059737589_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_fe3e3e1d21d6259bc4a8707661df5c8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aslan, tanzanya
aslan, tanzanya

'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü

09:35 17.03.2023
© Sputnik / Виталий АньковAslan
Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone olTelegram
Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve 'Serengeti'nin Kralı' olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü açıklandı.
Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, 'Bob Junior' diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi.
Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi.
Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
MULTİMEDYA
Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı
11 Aralık 2022, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала