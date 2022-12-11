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Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı
Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı
Kenya'daki Masai kabilesi, cesaretlerini göstermek için yaptıkları geleneksel aslan avcılığından vazgeçerek hünerlerini olimpiyatlardaki spor oyunlarında... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
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aslan, av, fotoğraf, galeri, kenya, kabile, фото
aslan, av, fotoğraf, galeri, kenya, kabile, фото

Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı

12:13 11.12.2022
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Kenya'daki Masai kabilesi, cesaretlerini göstermek için yaptıkları geleneksel aslan avcılığından vazgeçerek hünerlerini olimpiyatlardaki spor oyunlarında sergiledi.
© AABig Life Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen olimpiyatlarda, Masai kabilesi mensupları, nesli tükenme tehlikesi altındaki aslanları avlamak yerine mızrak atma, koşu ve sıçrayış gibi farklı oyunlarda birbiriyle yarıştı.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Big Life Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen olimpiyatlarda, Masai kabilesi mensupları, nesli tükenme tehlikesi altındaki aslanları avlamak yerine mızrak atma, koşu ve sıçrayış gibi farklı oyunlarda birbiriyle yarıştı.
© AAKilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yüzlerce izleyicinin katıldığı oyunlara, Eselengei, Kuku, Mbirikani ve Rombo köylerinden 40'ı kadın 160 yarışmacı katıldı.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yüzlerce izleyicinin katıldığı oyunlara, Eselengei, Kuku, Mbirikani ve Rombo köylerinden 40'ı kadın 160 yarışmacı katıldı.
© AAMasailer, çevrecilerin kabile şeflerini ikna etmesiyle aslan avcılığını bırakarak 2 yılda bir yapılan olimpiyatları tertip etmeyi kabul etmişti.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Masailer, çevrecilerin kabile şeflerini ikna etmesiyle aslan avcılığını bırakarak 2 yılda bir yapılan olimpiyatları tertip etmeyi kabul etmişti.
© AAAfrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor.
© AAGeleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.
Kenya'daki kabile, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Geleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.
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