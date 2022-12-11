Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı

© AA Geleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.