Kenya'daki kabile aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı

© AABig Life Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen olimpiyatlarda, Masai kabilesi mensupları, nesli tükenme tehlikesi altındaki aslanları avlamak yerine mızrak atma, koşu ve sıçrayış gibi farklı oyunlarda birbiriyle yarıştı.
1/5
© AA
Big Life Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen olimpiyatlarda, Masai kabilesi mensupları, nesli tükenme tehlikesi altındaki aslanları avlamak yerine mızrak atma, koşu ve sıçrayış gibi farklı oyunlarda birbiriyle yarıştı.
© AAKilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yüzlerce izleyicinin katıldığı oyunlara, Eselengei, Kuku, Mbirikani ve Rombo köylerinden 40'ı kadın 160 yarışmacı katıldı.
2/5
© AA
Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yüzlerce izleyicinin katıldığı oyunlara, Eselengei, Kuku, Mbirikani ve Rombo köylerinden 40'ı kadın 160 yarışmacı katıldı.
© AAMasailer, çevrecilerin kabile şeflerini ikna etmesiyle aslan avcılığını bırakarak 2 yılda bir yapılan olimpiyatları tertip etmeyi kabul etmişti.
3/5
© AA
Masailer, çevrecilerin kabile şeflerini ikna etmesiyle aslan avcılığını bırakarak 2 yılda bir yapılan olimpiyatları tertip etmeyi kabul etmişti.
© AAAfrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor.
4/5
© AA
Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor.
© AAGeleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.
5/5
© AA
Geleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.