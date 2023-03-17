https://sputniknews.com.tr/20230317/rusya-merkez-bankasi-batidaki-finans-krizi-rus-ekonomisini-dogrudan-etkilemedi---1068402218.html
Rusya Merkez Bankası: Batı'daki finans krizi Rus ekonomisini doğrudan etkilemedi
Rusya Merkez Bankası: Batı'daki finans krizi Rus ekonomisini doğrudan etkilemedi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batı'daki finans piyasalarında yaşanan türbülansın Rus ekonomisini doğrudan etkilemediğini vurguladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T16:42+0300
2023-03-17T16:42+0300
2023-03-17T16:42+0300
ekonomi
rusya
merkez bankası
elvira nabiullina
abd
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068402992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a005524f82c6cea3d9f189ad8892e701.jpg
Basın toplantısı düzenleyen Nabiullina, ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflas etmesiyle başlayan ve Avrupa'nın finans sistemine uzanan derin etkiler oluşturan finans krizini değerlendirdi. Batı'da finans alanında yaşanan gelişmelerin Rus ekonomisi üzerinde doğrudan etki yaratmadığını kaydeden Nabiullina, ancak ABD bankacılık sektöründeki durumun küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığının altını çizdi. Nabiullina, "Dış koşulları değerlendirirken, ABD ve Avrupa bankacılık sistemindeki mevcut durum hakkında yorum yapmadan geçemem. Rus finans sistemi üzerinde doğrudan bir etki oluşmadı, ancak bu yeni faktör, küresel ekonominin gelecekteki gidişatı hakkında belirsizlikleri artırıyor" ifadelerini kullandı. "Mevcut durum, Batılı merkez bankaları için para politikası hedefleri ile finansal istikrar riskleri arasındaki denge sorununu şiddetlendiriyor. Bir yandan finans sektörünün faiz oranı ve diğer risklere karşı kırılganlığını, diğer yandan mevcut enflasyonist krizin yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğini görüyoruz" diye devam eden Nabiullina, bu durumun son dönemde görülen güçlü verilere rağmen küresel ekonomideki riskleri, küresel ekonomideki resesyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. Nabiullina, "Küresel ekonomideki yavaşlama, Rusya için Rus ihracat ürünlerine yönelik talebin düşmesi anlamına geliyor ve bu da enflasyonist baskıyı artırabilir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/kriz-kahini-avrupada-batacak-ilk-banka-credit-suisseye-dair-konustu-sistemik-etkiler-yaratacak-1068378499.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068402992_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88bd1589c998fdd1f1ad4d20ba0fc7ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, merkez bankası, elvira nabiullina, abd, banka
rusya, merkez bankası, elvira nabiullina, abd, banka
Rusya Merkez Bankası: Batı'daki finans krizi Rus ekonomisini doğrudan etkilemedi
Abone ol
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batı'daki finans piyasalarında yaşanan türbülansın Rus ekonomisini doğrudan etkilemediğini vurguladı.
Basın toplantısı düzenleyen Nabiullina, ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflas etmesiyle başlayan ve Avrupa'nın finans sistemine uzanan derin etkiler oluşturan finans krizini değerlendirdi.
Batı'da finans alanında yaşanan gelişmelerin Rus ekonomisi üzerinde doğrudan etki yaratmadığını kaydeden Nabiullina, ancak ABD bankacılık sektöründeki durumun küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığının altını çizdi.
Nabiullina, "Dış koşulları değerlendirirken, ABD ve Avrupa bankacılık sistemindeki mevcut durum hakkında yorum yapmadan geçemem. Rus finans sistemi üzerinde doğrudan bir etki oluşmadı, ancak bu yeni faktör, küresel ekonominin gelecekteki gidişatı hakkında belirsizlikleri artırıyor" ifadelerini kullandı.
"Mevcut durum, Batılı merkez bankaları için para politikası hedefleri ile finansal istikrar riskleri arasındaki denge sorununu şiddetlendiriyor. Bir yandan finans sektörünün faiz oranı ve diğer risklere karşı kırılganlığını, diğer yandan mevcut enflasyonist krizin yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğini görüyoruz" diye devam eden Nabiullina, bu durumun son dönemde görülen güçlü verilere rağmen küresel ekonomideki riskleri, küresel ekonomideki resesyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.
Nabiullina, "Küresel ekonomideki yavaşlama, Rusya için Rus ihracat ürünlerine yönelik talebin düşmesi anlamına geliyor ve bu da enflasyonist baskıyı artırabilir" diye ekledi.