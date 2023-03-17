Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/nagehan-alci-6284ten-geri-adim-atilirsa-gucum-elverdigince-bunun-karsisina-dikilecegim-1068389553.html
Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim
Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim
Nagehan Alçı, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:54+0300
2023-03-17T12:54+0300
politika
nagehan alçı
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104050/05/1040500595_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cde0ec8ede3151e5f6929fee0dcbbe1c.jpg
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmesine AK Parti ve MHP'nin sıcak baktığını belirterek, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj… Sadece AK Parti değil Mütevelli Heyet Başkanlığını Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yıllardır bu konu üzerine büyük mücadeleler veriyor. Acaba içine düştükleri tartışmaya dair partinin içinde nasıl bir görüş hakim? Kadınlar ne düşünüyor?" diye yazdı.İstanbul Sözleşmesi'nin, "bazı bağnaz çevrelere" kurban edildiğini kaydeden Alçı bugünkü köşe yazısında "Ancak ben bu yanlışın 6284’te yapılacağını hiç sanmıyorum. AK Parti’nin içinde bu konuda çok net ve kararlı bir irade gördüm. Şayet bu iradeye rağmen geri adım atılırsa da gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğimi buradan beyan ediyorum…" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/chp-kadin-kollari-baskani-nazliaka-6284ten-asla-ama-asla-vazgecmeyecegiz-1068292426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104050/05/1040500595_197:0:1397:900_1920x0_80_0_0_46976172bd30e6cea999558412538654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nagehan alçı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti
nagehan alçı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti

Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim

12:54 17.03.2023
© TwitterNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Twitter
Abone olTelegram
Nagehan Alçı, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj." diye yazdı.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmesine AK Parti ve MHP'nin sıcak baktığını belirterek, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj… Sadece AK Parti değil Mütevelli Heyet Başkanlığını Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yıllardır bu konu üzerine büyük mücadeleler veriyor. Acaba içine düştükleri tartışmaya dair partinin içinde nasıl bir görüş hakim? Kadınlar ne düşünüyor?" diye yazdı.
İstanbul Sözleşmesi'nin, "bazı bağnaz çevrelere" kurban edildiğini kaydeden Alçı bugünkü köşe yazısında "Ancak ben bu yanlışın 6284’te yapılacağını hiç sanmıyorum. AK Parti’nin içinde bu konuda çok net ve kararlı bir irade gördüm. Şayet bu iradeye rağmen geri adım atılırsa da gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğimi buradan beyan ediyorum…" ifadelerini kullandı.
CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka: 6284’ten asla ama asla vazgeçmeyeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka: 6284’ten asla ama asla vazgeçmeyeceğiz
15 Mart, 14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала