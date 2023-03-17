https://sputniknews.com.tr/20230317/nagehan-alci-6284ten-geri-adim-atilirsa-gucum-elverdigince-bunun-karsisina-dikilecegim-1068389553.html
Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim
Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim
Nagehan Alçı, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:54+0300
2023-03-17T12:54+0300
2023-03-17T12:54+0300
politika
nagehan alçı
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
ak parti
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmesine AK Parti ve MHP'nin sıcak baktığını belirterek, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj… Sadece AK Parti değil Mütevelli Heyet Başkanlığını Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yıllardır bu konu üzerine büyük mücadeleler veriyor. Acaba içine düştükleri tartışmaya dair partinin içinde nasıl bir görüş hakim? Kadınlar ne düşünüyor?" diye yazdı.İstanbul Sözleşmesi'nin, "bazı bağnaz çevrelere" kurban edildiğini kaydeden Alçı bugünkü köşe yazısında "Ancak ben bu yanlışın 6284’te yapılacağını hiç sanmıyorum. AK Parti’nin içinde bu konuda çok net ve kararlı bir irade gördüm. Şayet bu iradeye rağmen geri adım atılırsa da gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğimi buradan beyan ediyorum…" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/chp-kadin-kollari-baskani-nazliaka-6284ten-asla-ama-asla-vazgecmeyecegiz-1068292426.html
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nagehan alçı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti
nagehan alçı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti
Nagehan Alçı: 6284'ten geri adım atılırsa gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğim
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Nagehan Alçı, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj." diye yazdı.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmesine AK Parti ve MHP'nin sıcak baktığını belirterek, "6284 sayılı Yasa'ya ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair AK Parti’nin içinde kadınlar çok emek verdi. Şimdi YRP’nin açıklaması adeta bu emeklere bir sabotaj… Sadece AK Parti değil Mütevelli Heyet Başkanlığını Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yıllardır bu konu üzerine büyük mücadeleler veriyor. Acaba içine düştükleri tartışmaya dair partinin içinde nasıl bir görüş hakim? Kadınlar ne düşünüyor?" diye yazdı.
İstanbul Sözleşmesi'nin, "bazı bağnaz çevrelere
" kurban edildiğini kaydeden Alçı bugünkü köşe yazısında
"Ancak ben bu yanlışın 6284’te yapılacağını hiç sanmıyorum. AK Parti’nin içinde bu konuda çok net ve kararlı bir irade gördüm. Şayet bu iradeye rağmen geri adım atılırsa da gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğimi buradan beyan ediyorum…
" ifadelerini kullandı.