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Meksika’da nehre düşen göçmen aile boğulmaktan son anda kurtarıldı
Meksika’da nehre düşen göçmen aile boğulmaktan son anda kurtarıldı
Meksika-ABD sınırındaki Tijuana Nehri’ne düştükleri fark edilen Angola uyruklu 1’i çocuk 3 göçmen, polisin operasyonu ile boğulmaktan son anda kurtarıldı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T03:20+0300
2023-03-17T03:22+0300
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göçmen
sınır
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Meksika'nın Kaliforniya sınırında bulunan Tijuana Nehri’ne yaşları 9, 36 ve 38 olan Angola uyruklu 3 kişilik göçmen bir aile düştü. Nehirden geçmeye çalıştıkları sırada su seviyesinin yükselmesi nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan aile, ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, enstitüye bağlı ekiplerin rutin devriye sırasında çığlık sesleri duymaları üzerine bölgeye gittikleri ve Tijuana Nehri’nde boğulmak üzere olan 3 kişiyi tespit ettikleri belirtildi. Ekipler, nehirde mahsur kalan göçmenleri halat yardımıyla kurtardı. Aile, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek yasal işlemlerinin yapılması için resmi makamlara teslim edildi. Angolalı göçmen ailenin, ABD-Meksika sınırındaki Tijuana Nehri üzerinden ABD’ye geçmeye çalıştıkları düşünülüyor. Ulusal Göç Enstitüsü ülkedeki tüm göçmenlere, hayati risk sebebiyle ABD sınırında yer alan Rio Grande ve Tijuana nehirlerinden uzak durma uyarısında bulundu.
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meksika, aile, göçmen, sınır, abd, angola, kaliforniya
meksika, aile, göçmen, sınır, abd, angola, kaliforniya

Meksika’da nehre düşen göçmen aile boğulmaktan son anda kurtarıldı

03:20 17.03.2023 (güncellendi: 03:22 17.03.2023)
© İHAMeksika-ABD sınırındaki Tijuana Nehri’ne düştükleri fark edilen Angola uyruklu 1’i çocuk 3 göçmen nefes kesen bir operasyon ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Meksika-ABD sınırındaki Tijuana Nehri’ne düştükleri fark edilen Angola uyruklu 1’i çocuk 3 göçmen nefes kesen bir operasyon ile boğulmaktan son anda kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA
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Meksika-ABD sınırındaki Tijuana Nehri’ne düştükleri fark edilen Angola uyruklu 1’i çocuk 3 göçmen, polisin operasyonu ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Meksika'nın Kaliforniya sınırında bulunan Tijuana Nehri’ne yaşları 9, 36 ve 38 olan Angola uyruklu 3 kişilik göçmen bir aile düştü.
Nehirden geçmeye çalıştıkları sırada su seviyesinin yükselmesi nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan aile, ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı.
Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, enstitüye bağlı ekiplerin rutin devriye sırasında çığlık sesleri duymaları üzerine bölgeye gittikleri ve Tijuana Nehri’nde boğulmak üzere olan 3 kişiyi tespit ettikleri belirtildi.
Ekipler, nehirde mahsur kalan göçmenleri halat yardımıyla kurtardı. Aile, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek yasal işlemlerinin yapılması için resmi makamlara teslim edildi.
Angolalı göçmen ailenin, ABD-Meksika sınırındaki Tijuana Nehri üzerinden ABD’ye geçmeye çalıştıkları düşünülüyor.
Ulusal Göç Enstitüsü ülkedeki tüm göçmenlere, hayati risk sebebiyle ABD sınırında yer alan Rio Grande ve Tijuana nehirlerinden uzak durma uyarısında bulundu.
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