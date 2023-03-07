https://sputniknews.com.tr/20230307/ingiltere-yasadisi-yollarla-giren-gocmenleri-adli-inceleme-olmadan-sinir-disi-etmeyi-planlaniyor-1067947909.html

İngiltere, yasadışı yollarla giren göçmenleri adli inceleme olmadan sınır dışı etmeyi planlanıyor

İngiltere, yasadışı yollarla giren göçmenleri adli inceleme olmadan sınır dışı etmeyi planlanıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren göçmenlerin herhangi bir adli... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:07+0300

2023-03-07T18:07+0300

2023-03-07T18:07+0300

dünya

ingiltere

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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Braverman, göçmenlerin Manş Denizi'ni botlarla geçmesini engellemeye yönelik Muhafazar Parti hükümetinin hazırladığı yasa taslağıyla ilgili parlamentoda milletvekillerini bilgilendirdi.Hükümetin göçmen botlarını durdurma sözü verdiğini hatırlatan Braverman, İngiltere'nin 2015'ten bu yana 150 bin Hong Konglu, 160 bin Ukraynalı ve 25 bin Afgan göçmene destek verdiğini ifade etti.Braverman, kendi ailesinin de göçmen olduğunu ifade ederek, "İllegal şekilde sınırlarımızı ihlal eden göçmenlere karşılık vermememiz hizmet etmek için seçildiğimiz halkımıza ihanettir. Göçmen botları problemi, küresel göçmen krizinin bir parçasıdır ve gelecek yıllarda Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkeler daha yüksek sayıda göçmenin oluşturduğu baskıyla karşı karşıya kalacak. Bugün harekete geçmezsek yarın daha kötü olacak." dedi.Her gün insanların Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini anlatan Braverman, "Yasa dışı girişler, göçmen sistemimiz üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor. 160 binin üzerinde bekleyen talep var. Göçmenlik sisteminin İngiliz vergi mükelleflerine maliyeti yıllık 3 milyar sterlin (yaklaşık 68 milyar lira)." diye konuştu.Göçmen girişlerine ilişkin detaylar da paylaşan Braverman şunları söyledi:Braverman, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin İngiltere yasalarını İngiltere'ye karşı kullandığını söyleyerek "Acil reform yapmamız gerekiyor. Bu hükümet oturup beklemez." ifadesini kullandı.Fransa ile bu alanda anlaşmalar yapıldığının altını çizen Braverman, göçmen botlarıyla mücadele için 700 kişilik bir ekip kurulduğunu ve insan kaçakçılarıyla mücadele edildiğini hatırlattı.Arnavutluk ile yapılan anlaşmaya da değinen Barverman, yüzlerce düzensiz göçmenin bu anlaşmayla ülkesine döndüğünü anlattı. Braverman, düzensiz göçmenler ve sığınma talebinde bulunanların oteller yerine askeri alanlarda kurulan bölgelerde konaklayacağını söyledi.- Düzensiz göçmenler geldikleri ülkelere ya da Ruanda gibi üçüncü ülkelere sınır dışı edilecekSon iki yılda botlarla ülkeye kaçak giriş sayısının yüzde 500 arttığına dikkati çeken Braverman, "Bugünün küresel göç kriziyle mücadelede bunlar hala yeterli değil. Dünün yasaları bugünün ihtiyaçlarına uymuyor." diye konuştu.Braverman konuşmasını şöyle sürdürdü:Braverman, yasanın geçmesi halinde illegal olarak ülkeye girenlerin gözaltına alındıktan sonra herhangi bir adli inceleme veya kefalete tabi tutulmaksızın 28 gün içinde sınır dışı edileceğini belirtti.Yalnızca 18 yaş altında olup sağlığı seyahate izin vermeyenler ile ülkesinde hayati tehlikesi bulunanların sınır dışı işlemlerinin daha uzun sürede gerçekleşeceğini anlatan Braverman, adli inceleme ve itiraz taleplerinin ise sınır dışı işlemi gerçekleştikten sonra uzaktan yapılacağını söyledi.Onaylanan sığınma taleplerinin yüzde 50'si NATO ve Avrupa ülkelerindenGeçen sene yasalaşan Modern Kölelik Yasası kapsamında 2022'de 17 bin başvuru aldığını kaydeden Braverman, başvuruların ortalama 543 günde çözüldüğünü ve bu durumun sınır dışı edilmemek adına kullanıldığını ifade etti.İngiltere'nin onayladığı sığınma taleplerinin yüzde 50'sinin NATO ülkeleri ile Arnavutluk gibi güvenli Avrupa ülkelerinden yapıldığına dikkati çeken Braverman, Modern Kölelik Yasası'nın şartlarının sınır dışı edilmemek için kullanılamayacağını kaydetti.Braverman, Ruanda'ya giden ilk göçmen uçağının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince engellenmesini de eleştirerek, "Sınırları kontrol etme yeteneğimiz, itiraz etme şansı olmayan şeffaf olmayan bir gece yarısı kararıyla engellenemez." diye konuştu.Yasanın uluslararası yasaları ihlal etmediğini de söyleyen Braverman, yasa kapsamında ülkeye yasal girişlerle ilgili yeni yolların da açıklanacağını sözlerine ekledi.

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ingiltere, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi