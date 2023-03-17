https://sputniknews.com.tr/20230317/malaviyi-vuran-freddy-kasirgasinda-can-kaybi-300u-gecti-1068385969.html
Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti
Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti
Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 326’ya yükseldi. Ülkede 14 gün ulusal yas ilan edildi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T11:56+0300
2023-03-17T11:56+0300
2023-03-17T11:58+0300
dünya
malavi
mozambik
kasırga
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Afrika ülkesi Mozambik'in ardından Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 326'ya, yaralananların sayısının 796'ya, kayıp sayısının 201'e yükseldiğini duyurdu. Chakwera, yerinden olanların sayısının ise 183 bin 159'a ulaştığını belirtirken, şiddetli fırtınanın vurduğu bölgelerde 317 kamp kurulduğunu aktardı. Yerel ve uluslararası kuruluşlardan daha fazla insani desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Chakwera, ayrıca 14 hafta süreyle ulusal yas ilan edildiğini belirtti. Kasırganın Malavi'den önce vurduğu komşu Mozambik'te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/malavide-freddy-kasirgasi-nedeniyle-en-az-99-kisi-hayatini-kaybetti-1068209083.html
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malavi, mozambik, kasırga
Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti
11:56 17.03.2023 (güncellendi: 11:58 17.03.2023) Abone ol
Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 326’ya yükseldi. Ülkede 14 gün ulusal yas ilan edildi.
Afrika ülkesi Mozambik'in ardından Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 326'ya, yaralananların sayısının 796'ya, kayıp sayısının 201'e yükseldiğini duyurdu.
Chakwera, yerinden olanların sayısının ise 183 bin 159'a ulaştığını belirtirken, şiddetli fırtınanın vurduğu bölgelerde 317 kamp kurulduğunu aktardı.
Yerel ve uluslararası kuruluşlardan daha fazla insani desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Chakwera, ayrıca 14 hafta süreyle ulusal yas ilan edildiğini belirtti.
Kasırganın Malavi'den önce vurduğu komşu Mozambik'te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e ulaştı.