Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230317/malaviyi-vuran-freddy-kasirgasinda-can-kaybi-300u-gecti-1068385969.html
Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti
Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti
Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 326’ya yükseldi. Ülkede 14 gün ulusal yas ilan edildi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T11:56+0300
2023-03-17T11:58+0300
dünya
malavi
mozambik
kasırga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068386466_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_a23bd4f4994a51107d76a3d7717346e1.jpg
Afrika ülkesi Mozambik'in ardından Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 326'ya, yaralananların sayısının 796'ya, kayıp sayısının 201'e yükseldiğini duyurdu. Chakwera, yerinden olanların sayısının ise 183 bin 159'a ulaştığını belirtirken, şiddetli fırtınanın vurduğu bölgelerde 317 kamp kurulduğunu aktardı. Yerel ve uluslararası kuruluşlardan daha fazla insani desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Chakwera, ayrıca 14 hafta süreyle ulusal yas ilan edildiğini belirtti. Kasırganın Malavi'den önce vurduğu komşu Mozambik'te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/malavide-freddy-kasirgasi-nedeniyle-en-az-99-kisi-hayatini-kaybetti-1068209083.html
malavi
mozambik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068386466_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_506b07811f254557e5d9743d397b0400.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malavi, mozambik, kasırga
malavi, mozambik, kasırga

Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti

11:56 17.03.2023 (güncellendi: 11:58 17.03.2023)
© AFP 2023 / AMOS GUMULIRAMalavi- Freddy Kasırgası
Malavi- Freddy Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / AMOS GUMULIRA
Abone olTelegram
Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 326’ya yükseldi. Ülkede 14 gün ulusal yas ilan edildi.
Afrika ülkesi Mozambik'in ardından Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 326'ya, yaralananların sayısının 796'ya, kayıp sayısının 201'e yükseldiğini duyurdu.
Chakwera, yerinden olanların sayısının ise 183 bin 159'a ulaştığını belirtirken, şiddetli fırtınanın vurduğu bölgelerde 317 kamp kurulduğunu aktardı.
Yerel ve uluslararası kuruluşlardan daha fazla insani desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Chakwera, ayrıca 14 hafta süreyle ulusal yas ilan edildiğini belirtti.
Kasırganın Malavi'den önce vurduğu komşu Mozambik'te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e ulaştı.
Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
DÜNYA
Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi hayatını kaybetti
13 Mart, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала