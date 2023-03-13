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Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi hayatını kaybetti
Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi hayatını kaybetti
Malavi'de, Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T23:59+0300
2023-03-13T23:59+0300
dünya
freddy
kasırga
malavi
mozambik
madagaskar
ölü
büyük felaket
felaket
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Malavi Ulusal Afet Yönetim İdaresi Müdürü Charles Kalemba, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle ölenlerin sayısının 99'a çıktığını, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Fırtınadan ötürü 134 yaralı olduğunu kaydeden Kalemba, ölenlerin 85'inin Blantyre kentinden olduğunu dile getirdi.Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü Blantyre kentinde onlarca ev zarar gördü. Ayrıca, taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamadığı belirtildi.Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği ülkenin komşusu Mozambik'te de fırtınanın etkisi halen sürüyor.Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230305/abdde-tarihi-firtina-en-az-10-kisi-yasamini-yitirdi-1-milyon-ev-elektriksiz-kaldi-1067821180.html
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freddy, kasırga, malavi, mozambik, madagaskar, ölü, büyük felaket, felaket
freddy, kasırga, malavi, mozambik, madagaskar, ölü, büyük felaket, felaket

Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi hayatını kaybetti

23:59 13.03.2023
© AAMalavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.
Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Malavi'de, Freddy Kasırgası nedeniyle en az 99 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.
Malavi Ulusal Afet Yönetim İdaresi Müdürü Charles Kalemba, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle ölenlerin sayısının 99'a çıktığını, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Fırtınadan ötürü 134 yaralı olduğunu kaydeden Kalemba, ölenlerin 85'inin Blantyre kentinden olduğunu dile getirdi.
Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü Blantyre kentinde onlarca ev zarar gördü. Ayrıca, taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamadığı belirtildi.
Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği ülkenin komşusu Mozambik'te de fırtınanın etkisi halen sürüyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.
Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Arkansas'ta yoğun yağışın ardından oluşan sele kapılan bir kişi, Tennessee'de de yine ağaçların şiddetli rüzgarla devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Fırtınanın yoğun şekilde etkili olduğu Kentucky'nin üç ilçesinde 3 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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