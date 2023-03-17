Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/kremlin-rusya-erdoganin-baris-yapici-faaliyetlerini-ve-arabuluculugunu-cok-degerli-buluyor---1068395118.html
Kremlin: Rusya, Erdoğan'ın barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli buluyor
Kremlin: Rusya, Erdoğan'ın barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli buluyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:26+0300
2023-03-17T14:26+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan
ukrayna
nobel barış ödülü
kremlin
rusya
polonya
slovakya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062262775_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_feee26f74403b4b66d212aa640016d17.jpg
Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangülü Berdimuhamedov'un Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesini yorumlayan Peskov, "Tabii ki Erdoğan'ın çabalarını, barış yapıcı faaliyetlerini, arabuluculuk hizmetlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu çok takdir ediyoruz" dedi. 'Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planı, NATO'nun dahlinin arttığının bir başka örneği' Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planları hakkında konuşan Peskov, "Bu, tüm Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin çatışmadaki doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdıklarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı. Bu tür askeri teçhizat sevkiyatlarının özel askeri harekatın sonucunu değiştirmeyeceğini ve bu teçhizatın tamamının harekat sırasında imha edileceğini vurgulayan Peskov, sevkiyatların Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına ek sorun getirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizdi. Peskov, Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planlarının, iki ülkenin ihtiyaç duymadıkları bu uçakları elden çıkarma amacı güttüğü hissini verdiğini ekledi. 'Kiev'in kiliseye yönelik hukuk dışı eylemleri, kimlerle mücadele ettiğimizi bir kez daha ortaya koyuyor' Ukrayna yönetiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Kiev'deki manastır kompleksini terk etmesi yönünde talimat vermesine de değinen Peskov, "Kiev rejiminin kiliseyi taciz eden hukuk dışı eylemleri, Rusya'nın kimlerle mücadele ettiğini ve neleri önlemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html
ukrayna
rusya
polonya
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062262775_93:0:1200:830_1920x0_80_0_0_f0acf07ce35bcf943a405d4ba756333e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, ukrayna, nobel barış ödülü, kremlin, rusya, polonya, slovakya
dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, ukrayna, nobel barış ödülü, kremlin, rusya, polonya, slovakya

Kremlin: Rusya, Erdoğan'ın barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli buluyor

14:26 17.03.2023
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© DHA
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli bulduğunu söyledi.
Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangülü Berdimuhamedov'un Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesini yorumlayan Peskov, "Tabii ki Erdoğan'ın çabalarını, barış yapıcı faaliyetlerini, arabuluculuk hizmetlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu çok takdir ediyoruz" dedi.

'Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planı, NATO'nun dahlinin arttığının bir başka örneği'

Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planları hakkında konuşan Peskov, "Bu, tüm Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin çatışmadaki doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdıklarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.
Bu tür askeri teçhizat sevkiyatlarının özel askeri harekatın sonucunu değiştirmeyeceğini ve bu teçhizatın tamamının harekat sırasında imha edileceğini vurgulayan Peskov, sevkiyatların Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına ek sorun getirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizdi.
Peskov, Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planlarının, iki ülkenin ihtiyaç duymadıkları bu uçakları elden çıkarma amacı güttüğü hissini verdiğini ekledi.
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
Ukrayna krizi
Slovakya, Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı veriyor
13:56

'Kiev'in kiliseye yönelik hukuk dışı eylemleri, kimlerle mücadele ettiğimizi bir kez daha ortaya koyuyor'

Ukrayna yönetiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Kiev'deki manastır kompleksini terk etmesi yönünde talimat vermesine de değinen Peskov, "Kiev rejiminin kiliseyi taciz eden hukuk dışı eylemleri, Rusya'nın kimlerle mücadele ettiğini ve neleri önlemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor" diye vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала