https://sputniknews.com.tr/20230317/kremlin-rusya-erdoganin-baris-yapici-faaliyetlerini-ve-arabuluculugunu-cok-degerli-buluyor---1068395118.html

Kremlin: Rusya, Erdoğan'ın barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli buluyor

Kremlin: Rusya, Erdoğan'ın barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok değerli buluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik barış yapıcı faaliyetlerini ve arabuluculuğunu çok... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T14:26+0300

2023-03-17T14:26+0300

2023-03-17T14:26+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

recep tayyip erdoğan

ukrayna

nobel barış ödülü

kremlin

rusya

polonya

slovakya

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Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangülü Berdimuhamedov'un Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesini yorumlayan Peskov, "Tabii ki Erdoğan'ın çabalarını, barış yapıcı faaliyetlerini, arabuluculuk hizmetlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu çok takdir ediyoruz" dedi. 'Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planı, NATO'nun dahlinin arttığının bir başka örneği' Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planları hakkında konuşan Peskov, "Bu, tüm Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin çatışmadaki doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdıklarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı. Bu tür askeri teçhizat sevkiyatlarının özel askeri harekatın sonucunu değiştirmeyeceğini ve bu teçhizatın tamamının harekat sırasında imha edileceğini vurgulayan Peskov, sevkiyatların Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına ek sorun getirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizdi. Peskov, Polonya ve Slovakya'nın Kiev'e savaş uçağı gönderme planlarının, iki ülkenin ihtiyaç duymadıkları bu uçakları elden çıkarma amacı güttüğü hissini verdiğini ekledi. 'Kiev'in kiliseye yönelik hukuk dışı eylemleri, kimlerle mücadele ettiğimizi bir kez daha ortaya koyuyor' Ukrayna yönetiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Kiev'deki manastır kompleksini terk etmesi yönünde talimat vermesine de değinen Peskov, "Kiev rejiminin kiliseyi taciz eden hukuk dışı eylemleri, Rusya'nın kimlerle mücadele ettiğini ve neleri önlemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor" diye vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html

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dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, ukrayna, nobel barış ödülü, kremlin, rusya, polonya, slovakya