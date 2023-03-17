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https://sputniknews.com.tr/20230317/isvec-nato-vizesi-alamamasinin-sonuclarini-degerlendiriyor-1068416313.html
İsveç, NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi
İsveç, NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:34+0300
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Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.NATO'ya üyelik başvurusunu aynı gün yapan iki ülkeden Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'de onay sürecinin başlatılmasına ilişkin Billström, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.Billström, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının kısa vadede kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Finlandiya ile beraber NATO üyesi olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken, İsveç dışarıda kalacaktır." diye konuştu.Billström, İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230317/finlandiyanin-natoya-katilimina-iliskin-protokol-tbmm-baskanligina-sunuldu-1068414767.html
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isveç, nato, finlandiya
isveç, nato, finlandiya

İsveç, NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi

22:34 17.03.2023 (güncellendi: 22:35 17.03.2023)
© AAİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır." dedi.
Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.
NATO'ya üyelik başvurusunu aynı gün yapan iki ülkeden Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'de onay sürecinin başlatılmasına ilişkin Billström, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.
Billström, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının kısa vadede kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Finlandiya ile beraber NATO üyesi olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken, İsveç dışarıda kalacaktır." diye konuştu.
Billström, İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
DÜNYA
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
21:23
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