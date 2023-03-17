https://sputniknews.com.tr/20230317/henry-cavill-yeni-filmi-icin-antalyada-1068388028.html
Henry Cavill yeni filmi için Antalya'da
Henry Cavill yeni filmi için Antalya'da
Guy Ritchie'nin yönettiği, başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine Antalya'da başladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:39+0300
2023-03-17T12:39+0300
2023-03-17T12:45+0300
henry cavill
antalya
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Yönetmen Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya’da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu.Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın aktardığına göre, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerinin büyük bölümü Antalya EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve Henry Golding paylaşıyor. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor.Filmin Konusu1939'da İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler’e karşı önemli galibiyetler elde edilir.
https://sputniknews.com.tr/20221215/supermen-olmayacagini-aci-bir-sekilde-ogrenen-henry-cavill-pelerin-takma-siram-gecti-1064621668.html
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Henry Cavill yeni filmi için Antalya'da
12:39 17.03.2023 (güncellendi: 12:45 17.03.2023) Abone ol
Guy Ritchie'nin yönettiği, başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine Antalya'da başladı.
Yönetmen Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya’da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu.
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın aktardığına göre, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerinin büyük bölümü Antalya EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.
Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve Henry Golding paylaşıyor. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor.
Filmin Konusu
1939'da İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler’e karşı önemli galibiyetler elde edilir.