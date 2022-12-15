Süpermen olmayacağını 'acı bir şekilde öğrenen' Henry Cavill: Pelerin takma sıram geçti

"Tüm bunlardan sonra Süpermen olarak beyaz perdeye dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyonun beni işe alacaklarını söylemesinin ve Süpermen olarak geri dönüyor olacağımı duyurmamı söyledikten sonra, bu haber pek kolay değil ama hayat bu. Görev değişimleri olur. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve en mutlu talihleri diliyorum. Pelerin takma sıram geçti ama Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak."