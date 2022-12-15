https://sputniknews.com.tr/20221215/supermen-olmayacagini-aci-bir-sekilde-ogrenen-henry-cavill-pelerin-takma-siram-gecti-1064621668.html
Süpermen olmayacağını 'acı bir şekilde öğrenen' Henry Cavill: Pelerin takma sıram geçti
Süpermen olmayacağını 'acı bir şekilde öğrenen' Henry Cavill: Pelerin takma sıram geçti
Daha önce Süpermen rolüne geri döneceğini duyuran İngiliz oyuncu Henry Cavill, gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan yeni filmde bu rolü üstlenmeyeceğinin... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:16+0300
2022-12-15T13:16+0300
2022-12-15T13:18+0300
yaşam
süpermen
henry cavill
dc comics
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Guardians of the Galaxy filminin yönetmeni ve DC Stüdyoları'nın yeni başkanı James Gunn yeni bir Süperman filmi üzerinde çalışıyor. Ancak filmde daha önce Süpermen karakterini canlandıran Henry Cavill'in başrolü üstlenmeyeceği kesinleşti. Cavill, bu 'zorlu' haberin kendisine yeni bildirildiğini açıkladı.Süpermen karakterinin farklı bir yönde ele alınacağı ve süper kahramanın genç yaşlarına odaklanılacak filme ilişkin açıklama, Cavill'den geldi.2013 yapımı Man of Steel filminden bu yana Süpermen karakterini canlandıran Cavill, son olarak Black Adam filminde bu karakterle izleyicilerin karşısına çıkmış, yeni Süpermen rolü için yine Netflix yapımı the Witcher dizisindeki başrolden istifa etmişti. Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cavill, şu ifadeleri kullandı:Gelişmeler, Discovery, Inc. ile birleştikten sonra maliyetleri düşürmek için çok sayıda projede kesintiye giden DC Studios ve ana şirket Warner Brothers'ta yapılan önemli değişikliklerin ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/the-witcherda-basrol-degisikligi-liam-hemsworth-henry-cavillin-yerini-aldi-1062891928.html
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süpermen, henry cavill, dc comics
Süpermen olmayacağını 'acı bir şekilde öğrenen' Henry Cavill: Pelerin takma sıram geçti
13:16 15.12.2022 (güncellendi: 13:18 15.12.2022) Abone ol
Daha önce Süpermen rolüne geri döneceğini duyuran İngiliz oyuncu Henry Cavill, gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan yeni filmde bu rolü üstlenmeyeceğinin kendisine bildirildiğini açıkladı.
Guardians of the Galaxy filminin yönetmeni ve DC Stüdyoları'nın yeni başkanı James Gunn yeni bir Süperman filmi üzerinde çalışıyor. Ancak filmde daha önce Süpermen karakterini canlandıran Henry Cavill'in başrolü üstlenmeyeceği kesinleşti. Cavill, bu 'zorlu' haberin kendisine yeni bildirildiğini açıkladı.
Süpermen karakterinin farklı bir yönde ele alınacağı ve süper kahramanın genç yaşlarına odaklanılacak filme ilişkin açıklama, Cavill'den geldi.
2013 yapımı Man of Steel filminden bu yana Süpermen karakterini canlandıran Cavill, son olarak Black Adam filminde bu karakterle izleyicilerin karşısına çıkmış, yeni Süpermen rolü için yine Netflix yapımı the Witcher dizisindeki başrolden istifa etmişti.
Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cavill, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bunlardan sonra Süpermen olarak beyaz perdeye dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyonun beni işe alacaklarını söylemesinin ve Süpermen olarak geri dönüyor olacağımı duyurmamı söyledikten sonra, bu haber pek kolay değil ama hayat bu. Görev değişimleri olur. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve en mutlu talihleri diliyorum. Pelerin takma sıram geçti ama Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak."
Gelişmeler, Discovery, Inc. ile birleştikten sonra maliyetleri düşürmek için çok sayıda projede kesintiye giden DC Studios ve ana şirket Warner Brothers'ta yapılan önemli değişikliklerin ardından geldi.