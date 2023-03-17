Hande Fırat'tan vekil olmak için istifa eden Hatay Valisi'ne: 'Hiç mi vicdanı sızlamadı?'

"Vekil olmak daha mı önemli? Böyle bir zamanda vekil olmak için görevinden istifa etmekten, hatta bir de vekil olarak istediği ili açıklamaktan dolayı hiç mi vicdanı sızlamadı? Afet yönetmeliğinde şöyle diyor: 'Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.' Yani vali... Kusura bakmasın Rahmi Doğan... Ancak onun adına benim vicdanım sızladı."